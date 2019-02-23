АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Стали известны особенности смартфона Xiaomi Mi 9 Transparent edition
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев нелицеприятно высказался в адрес Ольги Бузовой

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев в очередной раз язвительно отозвался в адрес новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой.
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев нелицеприятно высказался в адрес Ольги Бузовой

Рустам убежден, что только на эпатажном реалити-шоу «Дом-2» Ольга могла добиться успеха, так как на других передачах это было бы попросту нереально.

На днях в интернете появилось очередной интервью с популярным шоуменом Рустамом Солнцевым, в котором он довольно откровенно рассказал о том, почему до сих пор обижен на руководство «Дома-2», а также объяснил, вследствие чего всех участников проекта начали воспринимать как «неумных» глупцов.

Нужно сказать, что Солнцев не стал подбирать выражений и открыто назвал Бузову «родовой травмой», из-за которой теперь всех ребят, однажды побывавших в стенах телестройки «Дом-2», воспринимают как «дураков».
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев нелицеприятно высказался в адрес Ольги Бузовой

Также Рустам рассказал, что они с Ольгой любят друг друга только на камеру, но как только съемочный процесс подходит к концу, они даже не обращают внимания друг на друга.

Нужно сказать, что откровение бывшего участника «Дома-2» повергло многих поклонников Бузовой в шок, ведь они были уверены, что Рустам и Ольга являются хорошими приятелями, которые дружат, несмотря ни на что.

К слову, со словами Солнцева согласились многочисленные недоброжелатели новоявленной певицы, которые продолжают отмечать, что лучше бы руководство проекта назначило на должность ведущего Рустама, а не Бузову.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Над Ватиканом группа светящихся НЛО
Тата Блюменкранц показала «голый»
Вирусное видео в Twitter
Ученые: Стопы рассказать о шести
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев
Элина Камирен может стать ведущей
Звезда «Дома-2» Антон Гусев опубликовал
В 2019 году начнут тестировать вторую
Стали известны особенности смартфона
Шведские учёные работают над
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Ирина Пинчук осталась на проекте
Ученые рассказали о существовании трех
В ХМАО выпавший из окна школьник
Сергей Пенкин поделился планами открыть
Archos разработала необычный смартфон
Александр Буйнов поздравил мужчин с
Тестовый прототип Tata X451 заметили на
Сергей Шнуров написал стихотворение к
Инсайдеры: Xiaomi представит на MWC
Егор Холявин экстренно прооперирован и
Ученые получили новые качественные
Вдохновлёный критикой Ксении Собчак
Ольга Бузова на хоккейном матче
Анна Седокова поздравила мужчин с 23
Любовь Толкалина пожелала мужчинам
В Samsung Galaxy S10 появилась проблема
Ученые: Человечество обречено на гибель
Назван рейтинг самых продаваемых
Ирина Дубцова пожаловалась на
Просмотреть все новости