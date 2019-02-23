Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев нелицеприятно высказался в адрес Ольги Бузовой
Экс-участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев в очередной раз язвительно отозвался в адрес новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой.
Рустам убежден, что только на эпатажном реалити-шоу «Дом-2» Ольга могла добиться успеха, так как на других передачах это было бы попросту нереально.
На днях в интернете появилось очередной интервью с популярным шоуменом Рустамом Солнцевым, в котором он довольно откровенно рассказал о том, почему до сих пор обижен на руководство «Дома-2», а также объяснил, вследствие чего всех участников проекта начали воспринимать как «неумных» глупцов.
Нужно сказать, что Солнцев не стал подбирать выражений и открыто назвал Бузову «родовой травмой», из-за которой теперь всех ребят, однажды побывавших в стенах телестройки «Дом-2», воспринимают как «дураков».
Также Рустам рассказал, что они с Ольгой любят друг друга только на камеру, но как только съемочный процесс подходит к концу, они даже не обращают внимания друг на друга.
Нужно сказать, что откровение бывшего участника «Дома-2» повергло многих поклонников Бузовой в шок, ведь они были уверены, что Рустам и Ольга являются хорошими приятелями, которые дружат, несмотря ни на что.
К слову, со словами Солнцева согласились многочисленные недоброжелатели новоявленной певицы, которые продолжают отмечать, что лучше бы руководство проекта назначило на должность ведущего Рустама, а не Бузову.
Рустам убежден, что только на эпатажном реалити-шоу «Дом-2» Ольга могла добиться успеха, так как на других передачах это было бы попросту нереально.
На днях в интернете появилось очередной интервью с популярным шоуменом Рустамом Солнцевым, в котором он довольно откровенно рассказал о том, почему до сих пор обижен на руководство «Дома-2», а также объяснил, вследствие чего всех участников проекта начали воспринимать как «неумных» глупцов.
Нужно сказать, что Солнцев не стал подбирать выражений и открыто назвал Бузову «родовой травмой», из-за которой теперь всех ребят, однажды побывавших в стенах телестройки «Дом-2», воспринимают как «дураков».
Также Рустам рассказал, что они с Ольгой любят друг друга только на камеру, но как только съемочный процесс подходит к концу, они даже не обращают внимания друг на друга.
Нужно сказать, что откровение бывшего участника «Дома-2» повергло многих поклонников Бузовой в шок, ведь они были уверены, что Рустам и Ольга являются хорошими приятелями, которые дружат, несмотря ни на что.
К слову, со словами Солнцева согласились многочисленные недоброжелатели новоявленной певицы, которые продолжают отмечать, что лучше бы руководство проекта назначило на должность ведущего Рустама, а не Бузову.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:05