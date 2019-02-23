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В 2019 году начнут тестировать вторую неатомную субмарину «Кронштадт»

Продолжается сооружение подводных лодок серии "Лада". Вторую неатомную субмарину «Кронштадт» проекта 677 начнут тестировать в текущем году.
В 2019 году начнут тестировать вторую неатомную субмарину «Кронштадт»

В ходе совещания ЦКБ «Рубин» были подняты вопросы, касающиеся сооружения атомных субмарин «Борей» и дизель-электрических подводных лодок (проект 636.3.). Дизель-электрическую разработку «Кронштадт» завершили 20 сентября прошлого года. Подводные лодки серии «Лада» представляют собой четвёртую генерацию субмарин своего типа. В данных разработках водоизмещение составляет 1750 тонн. После погружения скорость таких подлодок достигает 21 узла. На вооружении подводных лодок серии "Лада" стоят комплексы «Калибр». В рабочий, а также обслуживающий состав входит 35 человек. «Санкт-Петербург» является основной субмариной проекта 677.

Подлодку «Кронштадт» начали создавать ещё в 2005 году. Создание субмарины приостановили, а также продолжили в 2013 году. «Адмиралтейские верфи» в настоящее время ведут работы по созданию ещё одного продукта «Лада». Речь идёт о субмарине «Великие Луки».



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:55

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