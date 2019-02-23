Элина Камирен может стать ведущей «Дома-2» вместо Ксении Бородиной





Зрители «Дома-2» уже давно привыкли к составу ведущих телестройки и, кажется, не хотят, чтобы он менялся. В прошлый раз, когда руководство проекта проводило эксперимент с пробами действующих участников на этот пост, поклонники реалити-шоу остались не в восторге.Теперь же появилась информация, что в скором времени на периметр вновь может вернуться эпатажная Элина Камирен, которой пророчат пост ведущей «Дома-2». Согласно слухам, она займёт место Ксении Бородиной, ведь та якобы получила интересное предложение от руководства одного из федеральных каналов о ведении собственной авторской программы.Пока данные остаются неподтверждёнными, но пользователи Сети уже активно обсуждают такую возможность, предполагая, что с приходом Элины Камирен на место ведущей проект кардинально изменится. Насчёт Бородиной у фанатов нет никаких сомнений, что она, скорее всего, даст положительный ответ другому каналу, так как у неё есть потенциал и стремление развивать себя, а не ежедневно копаться в чужом «грязном белье».