Стали известны особенности смартфона Xiaomi Mi 9 Transparent edition
Стали известны особенности смартфона Xiaomi Mi 9 Transparent edition с прозрачной задней панелью. Дизайн устройства похож на предшественника Mi 8 Explorer edition.
Компания Xiaomi после выхода модели Mi 9 представила версию с прозрачной задней крышкой с припиской Transparent edition. Дизайнерское решение обусловлено популярностью предыдущих смартфонов, которые получили такой же необычный вид. Так, оценили реакцию аудитории разработчики на лимитированной серии Mi 8.
Часть крышки у гаджета оказалась прозрачной, якобы открывая внутренние компоненты, но на самом деле всего лишь бутафорию. Такой "обман" на интерес к смартфону не повлиял, и Xiaomi выпустила Mi 8 Pro, а затем Mi 9 с аналогичным решением.
Оба варианта новинки имеют 6,39-дюймовый AMOLED экран с каплевидным вырезом. Защищает дисплей Gorilla glass шестого поколения. По обеим сторонам USB Type-C расположены динамики. Mi 9 также обзавёлся 3,5-мм разъёмом гарнитуры.
Прозрачная панель устройства позволяет рассмотреть материнскую плату Qualcomm и деталь беспроводной зарядки. На датчике 48-мегапиксельной камеры присутствует красный акцент. Mi 9 получил 12 ГБ памяти ОЗУ и 256 ГБ дополнительной.
Компания Xiaomi после выхода модели Mi 9 представила версию с прозрачной задней крышкой с припиской Transparent edition. Дизайнерское решение обусловлено популярностью предыдущих смартфонов, которые получили такой же необычный вид. Так, оценили реакцию аудитории разработчики на лимитированной серии Mi 8.
Часть крышки у гаджета оказалась прозрачной, якобы открывая внутренние компоненты, но на самом деле всего лишь бутафорию. Такой "обман" на интерес к смартфону не повлиял, и Xiaomi выпустила Mi 8 Pro, а затем Mi 9 с аналогичным решением.
Оба варианта новинки имеют 6,39-дюймовый AMOLED экран с каплевидным вырезом. Защищает дисплей Gorilla glass шестого поколения. По обеим сторонам USB Type-C расположены динамики. Mi 9 также обзавёлся 3,5-мм разъёмом гарнитуры.
Прозрачная панель устройства позволяет рассмотреть материнскую плату Qualcomm и деталь беспроводной зарядки. На датчике 48-мегапиксельной камеры присутствует красный акцент. Mi 9 получил 12 ГБ памяти ОЗУ и 256 ГБ дополнительной.
#5G connections with #5G living. Time to #MakeItHappen with #Xiaomi at #MWC2019. ⚡️⚡️⚡️ https://t.co/W7PFv1AwtA— Donovan Sung (@donovansung) 22 февраля 2019 г.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:50