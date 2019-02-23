Стали известны особенности смартфона Xiaomi Mi 9 Transparent edition

Компания Xiaomi после выхода модели Mi 9 представила версию с прозрачной задней крышкой с припиской Transparent edition. Дизайнерское решение обусловлено популярностью предыдущих смартфонов, которые получили такой же необычный вид. Так, оценили реакцию аудитории разработчики на лимитированной серии Mi 8.Часть крышки у гаджета оказалась прозрачной, якобы открывая внутренние компоненты, но на самом деле всего лишь бутафорию. Такой "обман" на интерес к смартфону не повлиял, и Xiaomi выпустила Mi 8 Pro, а затем Mi 9 с аналогичным решением.Оба варианта новинки имеют 6,39-дюймовый AMOLED экран с каплевидным вырезом. Защищает дисплей Gorilla glass шестого поколения. По обеим сторонам USB Type-C расположены динамики. Mi 9 также обзавёлся 3,5-мм разъёмом гарнитуры.Прозрачная панель устройства позволяет рассмотреть материнскую плату Qualcomm и деталь беспроводной зарядки. На датчике 48-мегапиксельной камеры присутствует красный акцент. Mi 9 получил 12 ГБ памяти ОЗУ и 256 ГБ дополнительной.