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Звезда «Дома-2» Антон Гусев опубликовал в Instagram эротичное фото

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев в очередной раз шокировал интернет-пользователей своей свежей публикацией.
Звезда «Дома-2» Антон Гусев опубликовал в Instagram эротичное фото

А все из-за того, что на новой фотографии Антона он запечатлен в одном нижнем белье.

Невзирая на то, что Гусев покинул телестройку больше 5 лет назад, за его личной жизнью по-прежнему продолжают следить многочисленные телезрители. Каждый день Антон пытается привлечь к себе внимание фолловеров, рассказывая о своем бизнесе и путешествиях, а также демонстрируя успехи, которые ему удалось достичь, занимаясь спортом.

Вчера экс-звезда «Дома-2» разместил у себя на страничке в Instagram новый снимок, который меньше чем за сутки набрал чуть больше 4 тысяч лайков. На кадре бывший супруг Евгении Феофилактовой запечатлен на кухне. Нужно сказать, что мало кому понравился образ Гусева, ведь он был заснят в одном нижнее белье.

Под публикацией Антон поинтересовался у подписчиков, как часто они готовят еду дома и, если они придерживаются правильного питания (ПП), берут ли они с собой на работу еду.
Звезда «Дома-2» Антон Гусев опубликовал в Instagram эротичное фото

«Мы практически дома не готовим, потому что с утра уезжаем, и только вечером уже приезжаем поздно», - объяснил бывший участник реалити-шоу «Дом-2».

Стоит отметить, что некоторые читатели отреагировали на вопрос своего любимчика, а кое-кто наоборот принялся нелицеприятно высказываться в его адрес.

«Почему ты постоянно в трусах одних фотки выставляешь? Нечем больше к себе внимание привлечь?», - спросила одна из подписчиц Гусева.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:00

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