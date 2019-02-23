Звезда «Дома-2» Антон Гусев опубликовал в Instagram эротичное фото
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев в очередной раз шокировал интернет-пользователей своей свежей публикацией.
А все из-за того, что на новой фотографии Антона он запечатлен в одном нижнем белье.
Невзирая на то, что Гусев покинул телестройку больше 5 лет назад, за его личной жизнью по-прежнему продолжают следить многочисленные телезрители. Каждый день Антон пытается привлечь к себе внимание фолловеров, рассказывая о своем бизнесе и путешествиях, а также демонстрируя успехи, которые ему удалось достичь, занимаясь спортом.
Вчера экс-звезда «Дома-2» разместил у себя на страничке в Instagram новый снимок, который меньше чем за сутки набрал чуть больше 4 тысяч лайков. На кадре бывший супруг Евгении Феофилактовой запечатлен на кухне. Нужно сказать, что мало кому понравился образ Гусева, ведь он был заснят в одном нижнее белье.
Под публикацией Антон поинтересовался у подписчиков, как часто они готовят еду дома и, если они придерживаются правильного питания (ПП), берут ли они с собой на работу еду.
Стоит отметить, что некоторые читатели отреагировали на вопрос своего любимчика, а кое-кто наоборот принялся нелицеприятно высказываться в его адрес.
А все из-за того, что на новой фотографии Антона он запечатлен в одном нижнем белье.
Невзирая на то, что Гусев покинул телестройку больше 5 лет назад, за его личной жизнью по-прежнему продолжают следить многочисленные телезрители. Каждый день Антон пытается привлечь к себе внимание фолловеров, рассказывая о своем бизнесе и путешествиях, а также демонстрируя успехи, которые ему удалось достичь, занимаясь спортом.
Вчера экс-звезда «Дома-2» разместил у себя на страничке в Instagram новый снимок, который меньше чем за сутки набрал чуть больше 4 тысяч лайков. На кадре бывший супруг Евгении Феофилактовой запечатлен на кухне. Нужно сказать, что мало кому понравился образ Гусева, ведь он был заснят в одном нижнее белье.
Под публикацией Антон поинтересовался у подписчиков, как часто они готовят еду дома и, если они придерживаются правильного питания (ПП), берут ли они с собой на работу еду.
«Мы практически дома не готовим, потому что с утра уезжаем, и только вечером уже приезжаем поздно», - объяснил бывший участник реалити-шоу «Дом-2».
Стоит отметить, что некоторые читатели отреагировали на вопрос своего любимчика, а кое-кто наоборот принялся нелицеприятно высказываться в его адрес.
«Почему ты постоянно в трусах одних фотки выставляешь? Нечем больше к себе внимание привлечь?», - спросила одна из подписчиц Гусева.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:00