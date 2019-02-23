Звезда «Дома-2» Антон Гусев опубликовал в Instagram эротичное фото

«Мы практически дома не готовим, потому что с утра уезжаем, и только вечером уже приезжаем поздно», - объяснил бывший участник реалити-шоу «Дом-2».

«Почему ты постоянно в трусах одних фотки выставляешь? Нечем больше к себе внимание привлечь?», - спросила одна из подписчиц Гусева.



