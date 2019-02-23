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Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов выложил в Instagram неудачное фото Костенко

Скандально известный российский спортсмен Дмитрий Тарасов опубликовал в личном микроблоге новую фотографию своей любимой третьей супруги – 24-летней модели Анастасии Костенко.
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов выложил в Instagram неудачное фото Костенко

По мнению многочисленных интернет-пользователей, Тарасов относится к тому, какие он снимки выкладывает в Сеть, менее избирательно.

Не секрет, что на данный момент Дмитрий находится в Испании, где у него проходят очередные сборы по футболу. Спортсмен довольно часто в последнее время находится в разлуке с Костенко, однако даже это, как оказалось, не мешает ему поддерживать с женой и маленькой дочерью Миланой связь.

На днях футболист выложил у себя на страничке в Instagram новый Stories, на котором запечатлена модель. Из публикации можно сделать вывод, что супруги общаются по Скайпу, а на самом снимке Анастасия держит на руках маленькую Милану, которая внимательно всматривается в экран.

Многих фолловеров шокировало то, что Тарасов выложил в Сеть не самую удачную фотографию третьей жены, ведь на кадре Костенко выглядит, мягко говоря, немного странно.
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов выложил в Instagram неудачное фото Костенко

«Тарасов, зачем хоть публиковать в Сеть такие фотографии? Мне кажется, это должно быть слишком личное, чтобы выставлять его на всеобщее обозрение!», «Ты специально выложил неудачный снимок Костенко, чтобы все знали, как она выглядит дома?», - продолжают спрашивать у Тарасова его подписчики.

К слову, Дмитрий не удалил этот снимок даже после многочисленных нелицеприятных комментариев в адрес Анастасии.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:36

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