Шведские учёные работают над расшифровкой «кошачьего языка»





По словам специалистов, дикие коты, достигнув совершеннолетия, в дальнейшем перестают мяукать. Уже в этом возрасте у них пропадает надобность привлечения внимания своих мам, желая получить молоко, а также ласку. Когда кошек одомашнили, они научились в некотором смысле «разговаривать» с человеком, издавая при этом разные звуки. Чтобы разобраться в точном смысле конкретных кошачьих сигналов, лингвисты из Швеции будут осуществлять запись звуков, которые издают пятьдесят кошек, проживающих в различных местах. Научные деятели попробуют выяснить, как животные проявляют своё настроение непосредственно в звуках (мяуканье). Речь идёт о дружелюбии, радости, игривости, голоде, раздражении и так далее. Учёные отмечают, что коты, скорее всего, могут осознанно менять мелодии, а также интонации мяуканья. Таким образом животные доносят до хозяев определенные мысли, указывая на срочность своих сообщений, демонстрируя эмоциональное своё состояние.Исследователи хотят научиться понимать «кошачий язык», помогая хозяевам этих животных лучше общаться с ними. Лингвисты хотят определить, отличаются ли питомцы, находящиеся в двух разных шведских городах, акцентом либо диалектом.