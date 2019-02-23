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В ХМАО выпавший из окна школьник несколько часов пролежал на козырьке подъезда

В городе Нижневартовск ХМАО-Югры 22 февраля из окна многоэтажки выпал школьник. Тело ребенка, несколько часов находилось на козырьке подъезда, рассказала Ольга Абмайкина, занимающая должность главы пресс-службы МВД РФ по региону.
В ХМАО выпавший из окна школьник несколько часов пролежал на козырьке подъезда

Сообщается, что трагический случай подтвержден правоохранительными органами. Сотрудники следственного комитета занимаются проверкой обстоятельств чрезвычайного происшествия. Молодой человек выпал из окна, находившегося на 11-этаже. Его труп пролежал на козырьке около пяти часов.

В местных социальных сетях уже появились сведения о трагедии. По словам свидетелей, погибшему не более 16 лет. Оперативники СК РФ по региону инцидент пока никак не комментируют.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:31

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