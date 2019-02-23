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Ирина Пинчук осталась на проекте «Дом-2» из-за уговоров Влада Кадони

Ирина Пинчук заявила, что осталась на проекте «Дом-2» исключительно из-за уговоров Влада Кадони. Девушка хоть и бросила Валерия Блюменкранца, но постоянно продолжает обсуждать в женской спальне моменты, связанные с уже разорванными отношениями.
Ирина Пинчук осталась на проекте «Дом-2» из-за уговоров Влада Кадони

Ирина Пинчук, как показалось зрителям, до сих пор до конца не определилась с тем, чего она на самом деле хочет от проекта, а также от собственного мужчины. Бросив на днях неисправимого Валерия Бюменкранца, девушка чётко дала понять, что не потерпит такого отношения к себе, кроме того, она отомстила экс-возлюбленному так же, как и он сам, пропав на несколько дней со связи.

Теперь же Ирина Пинчук снова и снова возвращается к разговорам о Блюменкранце и его поступках, что очень удивляет не только зрителей, но и коллег по телестройке. Многие считают, что девушка сама не может разобраться в себе и наконец определиться с тем, что ей нужно.
Ирина Пинчук осталась на проекте «Дом-2» из-за уговоров Влада Кадони

Это также подтверждается и недавними её признаниями о том, что на проекте она осталась исключительно из-за уговоров Влада Кадони, который успокоил её, когда та хотела всё бросить и уйти за периметр.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:33

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