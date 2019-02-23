Ирина Пинчук осталась на проекте «Дом-2» из-за уговоров Влада Кадони





Ирина Пинчук, как показалось зрителям, до сих пор до конца не определилась с тем, чего она на самом деле хочет от проекта, а также от собственного мужчины. Бросив на днях неисправимого Валерия Бюменкранца, девушка чётко дала понять, что не потерпит такого отношения к себе, кроме того, она отомстила экс-возлюбленному так же, как и он сам, пропав на несколько дней со связи.Теперь же Ирина Пинчук снова и снова возвращается к разговорам о Блюменкранце и его поступках, что очень удивляет не только зрителей, но и коллег по телестройке. Многие считают, что девушка сама не может разобраться в себе и наконец определиться с тем, что ей нужно.Это также подтверждается и недавними её признаниями о том, что на проекте она осталась исключительно из-за уговоров Влада Кадони, который успокоил её, когда та хотела всё бросить и уйти за периметр.