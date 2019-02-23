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Александр Буйнов поздравил мужчин с Днем защитника отечества собственной картиной

В своем Instagram Александр Буйнов поздравил мужчин с Днем защитника отечества. Певец опубликовал фото календаря с собственным изображением.
Александр Буйнов поздравил мужчин с Днем защитника отечества собственной картиной

Артист запечатлен на фотографии с суровым взглядом в образе богатыря в доспехах. Он отметил, что кем бы ни были мужчины, стоит им вспомнить про игры и любимых персонажей детства, и они снова становятся маленькими наивными ребятами.

«А сию картину я назвал «Руки пианиста». С Днем защитника Отечества! С Днем СА и ВМФ! Вот ведь правда-мальчишки играют в машинки, мушкетеров, красных-белых, крестоносцев, бандитов… но стоит на себя надеть латы средневекового воина взрослому мужику, и ты уже опять пацан», - с юмором присоединился к поздравлениям музыкант.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:09

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