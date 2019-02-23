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Инсайдеры: Xiaomi представит на MWC 2019 новый Xiaomi Mi 9 и смартфоны с 5G

Инсайдеры рассказали, что Xiaomi представит на конференции MWC 2019 новый Xiaomi Mi 9 и смартфоны с поддержкой 5G. Представители компании пообщаются с прессой перед мероприятием в Барселоне.
Инсайдеры: Xiaomi представит на MWC 2019 новый Xiaomi Mi 9 и смартфоны с 5G

На Mobile World Congress 2019 24 февраля Xiaomi может порадовать поклонников бренда несколькими ожидаемыми новинками. Брифинг для СМИ состоится перед началом конференции в Барселоне. Многие источники утверждают, что компания готовит к анонсу несколько гаджетов, включая 5G-смартфоны.

Так, первым устройством нового поколения станет Xiaomi Mi Mix 3 5G. Прототип девайса был показан на выставке CES 2019 на стенде компании Qualcomm. Смартфон снабдят модемом Snapdragon X50 со скоростью загрузки в 2 Гбит в секунду.

В целом на MWC 2019 ожидается дебют нескольких гаджетов с поддержкой 5G. С большой вероятностью покажет Xiaomi и Mi 9, уже представленный в Китае.

Поскольку продукция бренда официально поступила на рынки Запада, бренд не упустит возможности показать смартфон с камерой на 48 Мп и процессором Snapdragon 855. Способами посмотреть онлайн-трансляцию официальный Twitter XiaomiUK поделился на своей странице.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:02

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