Егор Холявин экстренно прооперирован и находится в реанимации
Бывший участник популярной телестройки России Егор Холявин экстренно прооперирован, а сейчас находится в реанимации. Об этом он сам рассказал представителям «Дома-2», которые связались с ним для прояснения ситуации после увиденного снимка с больничной койки.
Егор Холявин, как он сам рассказал, несколько дней назад почувствовал сильную боль в животе, терпеть которую сил не было. Молодой человек задумался о возможных последствиях, а потому сразу вызвал скорую помощь. Уже в больнице его обследовали и экстренно отправили на операционный стол из-за образовавшейся в желудке дыры.
После хирургического вмешательства Егор Холявин три дня провёл в реанимации перед тем, как оказался в состоянии снова общаться с фанатами в Сети. Экс-проектант выложил в Instagram собственное селфи на больничной койке с трубкой в носу, написав, что снова не может прийти в себя. Кроме того, получивший славу «живого Кена» молодой человек признался, что перед операцией ему стало действительно страшно за свою жизнь. Он думал, что это конец, ведь у него за плечами уже было на тот момент 20 хирургических вмешательств, после которых тоже всплывали разные неприятные последствия.
Несмотря на экстренную госпитализацию, сейчас Егор Холявин чувствует себя лучше и уже не так сильно переживает. Фанаты надеются, что после случившегося экс-участник «Дома-2» наконец начнёт ценить жизнь больше, чем своё стремление стать идеальным.
Егор Холявин, как он сам рассказал, несколько дней назад почувствовал сильную боль в животе, терпеть которую сил не было. Молодой человек задумался о возможных последствиях, а потому сразу вызвал скорую помощь. Уже в больнице его обследовали и экстренно отправили на операционный стол из-за образовавшейся в желудке дыры.
После хирургического вмешательства Егор Холявин три дня провёл в реанимации перед тем, как оказался в состоянии снова общаться с фанатами в Сети. Экс-проектант выложил в Instagram собственное селфи на больничной койке с трубкой в носу, написав, что снова не может прийти в себя. Кроме того, получивший славу «живого Кена» молодой человек признался, что перед операцией ему стало действительно страшно за свою жизнь. Он думал, что это конец, ведь у него за плечами уже было на тот момент 20 хирургических вмешательств, после которых тоже всплывали разные неприятные последствия.
Несмотря на экстренную госпитализацию, сейчас Егор Холявин чувствует себя лучше и уже не так сильно переживает. Фанаты надеются, что после случившегося экс-участник «Дома-2» наконец начнёт ценить жизнь больше, чем своё стремление стать идеальным.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:00