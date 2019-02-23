Любовь Толкалина пожелала мужчинам познать всю нежность и красоту этого мира
Любовь Толкалина присоединилась к поздравлениям с 23 февраля в своем Instagram. Актриса пожелала всем мужчинам познать всю нежность и красоту в этом мире.
Артистка опубликовала в своем аккаунте пост в честь Дня защитника отечества. Она от всей души поздравила всю мужскую половину, отметив, что все самое прекрасное в жизни предназначено именно для них.
«Цветы и Ягоды к 23 февраля..... всё вам, дорогие мужчины! Всю красоту этого мира, весь огонь, всю любовь и сострадание, которое вы можете принять, всю нежность, на которую мы способны» - подписала публикацию Любовь Толкалина.
Артистка опубликовала в своем аккаунте пост в честь Дня защитника отечества. Она от всей души поздравила всю мужскую половину, отметив, что все самое прекрасное в жизни предназначено именно для них.
«Цветы и Ягоды к 23 февраля..... всё вам, дорогие мужчины! Всю красоту этого мира, весь огонь, всю любовь и сострадание, которое вы можете принять, всю нежность, на которую мы способны» - подписала публикацию Любовь Толкалина.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:43