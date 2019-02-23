АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Операция по снижению веса может привести к длительному улучшению сексуальной функции
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Любовь Толкалина пожелала мужчинам познать всю нежность и красоту этого мира

Любовь Толкалина присоединилась к поздравлениям с 23 февраля в своем Instagram. Актриса пожелала всем мужчинам познать всю нежность и красоту в этом мире.
Любовь Толкалина пожелала мужчинам познать всю нежность и красоту этого мира

Артистка опубликовала в своем аккаунте пост в честь Дня защитника отечества. Она от всей души поздравила всю мужскую половину, отметив, что все самое прекрасное в жизни предназначено именно для них.

«Цветы и Ягоды к 23 февраля..... всё вам, дорогие мужчины! Всю красоту этого мира, весь огонь, всю любовь и сострадание, которое вы можете принять, всю нежность, на которую мы способны» - подписала публикацию Любовь Толкалина.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вдохновлёный критикой Ксении Собчак
Ольга Бузова на хоккейном матче
Анна Седокова поздравила мужчин с 23
Любовь Толкалина пожелала мужчинам
В Samsung Galaxy S10 появилась проблема
Ученые: Человечество обречено на гибель
Назван рейтинг самых продаваемых
Ирина Дубцова пожаловалась на
Бюджетный AeroBook от Chuwi оснастили
В Санкт-Петербурге выставлен на продажу
Дарья Пынзарь не готовит своему супругу
Космоплан Virgin Galactic впервые
Певец Игорь Николаев в честь 23 февраля
Анна Семенович поздравила мужчин с Днем
Звезда «Папиных дочек» Елизавета
Ученые: Собаки всю жизнь подстраиваются
Александр Маршал заплакал во время
Asus приготовила ряд сюрпризов ко Дню
Жительница Аргентины обнаружила
Ксения Бородина показала своё фото
Мама Виктории Романец оценила «голый»
Саша Черно в Instagram отличается от
Ученые: Операция по снижению веса может
Позлить Бородину: Самбурская взяла
Новый суперфлагманский смартфон от
Ученые: У самцов дельфинов есть лучший
Ксения Собчак публично извинилась перед
Алёна Рапунцель через две недели после
Ученые: Продукты с цельным зерном
Тимур Бекмамбетов официально подтвердил
Просмотреть все новости