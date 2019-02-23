Archos разработала необычный смартфон Oxygen 68 XL с вырезом в углу экрана





Помимо уникального дизайна, гаджет имеет интересные технические характеристики. Oxygen 68 XL получит 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 1252 х 640 пикселей, количество ОЗУ составит 3 ГБ, постоянной – 32 ГБ. Несмотря на средние параметры, новинка получит специальный слот для microSD. Основная и фронтальная камеры девайса получат датчики по 8 Мп, что для нынешних аппаратов не такая уж и большая цифра.Мощность батареи составит 5 тысяч мАч, а в качестве ОС будет задействован Android 9.0 Pie. Стоимость девайса составит 150 евро или 11 тысяч рублей.