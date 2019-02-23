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Сергей Пенкин поделился планами открыть дом престарелых в джазовом варианте

Сергей Пенкин поделился планами открыть в старости дом престарелых в джазовом варианте. Артист признался, что никогда не даст себе заскучать в одиночестве.
Сергей Пенкин поделился планами открыть дом престарелых в джазовом варианте

Будучи наставником в вокальном шоу "Один в один" на "России 1", Пенкин рассказал о своей карьере, жизни и планах на будущее. Основав школу для будущих певцов, артист постоянно находит себе занятие. В Москве исполнитель ни дня не остаётся дома, то давая концерты, то участвуя в съёмках, то занимаясь с юными вокалистами.

Пенкин поделился, что он, как и 80 процентов его эстрадных коллег, мучается одиночеством и непониманием со стороны друзей и родных. Именно поэтому в старости он допускает, что сделает из загородного особняка джазовый дом престарелых, где все постояльцы будут танцевать и веселиться. Пенкин даже готов нанять стриптизёрш.

Кроме того, певец мечтает открыть собственный театр-варьете, как в Париже. Есть в планах артиста и караоке с живыми музыкантами, где любой москвич сможет спеть любимые песни. Исполнитель отметил, что идеи вдохновлены его жизнью в 80-х годах, когда он сам работал в варьете.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:24

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