Сергей Пенкин поделился планами открыть дом престарелых в джазовом варианте





Будучи наставником в вокальном шоу "Один в один" на "России 1", Пенкин рассказал о своей карьере, жизни и планах на будущее. Основав школу для будущих певцов, артист постоянно находит себе занятие. В Москве исполнитель ни дня не остаётся дома, то давая концерты, то участвуя в съёмках, то занимаясь с юными вокалистами.Пенкин поделился, что он, как и 80 процентов его эстрадных коллег, мучается одиночеством и непониманием со стороны друзей и родных. Именно поэтому в старости он допускает, что сделает из загородного особняка джазовый дом престарелых, где все постояльцы будут танцевать и веселиться. Пенкин даже готов нанять стриптизёрш.Кроме того, певец мечтает открыть собственный театр-варьете, как в Париже. Есть в планах артиста и караоке с живыми музыкантами, где любой москвич сможет спеть любимые песни. Исполнитель отметил, что идеи вдохновлены его жизнью в 80-х годах, когда он сам работал в варьете.