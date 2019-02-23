Ученые: Человечество обречено на гибель





Исследователи расходятся в расчетах предположительных дат катастрофы и в том, как именно это произойдет, однако они без сомнения заявляют, что человечество обречено. По древнему календарю племени майя конец света должен был произойти в декабре 2012 года. Некоторые жители пытались спрятаться в укрытиях, боясь столкновения с метеоритом.Ученое общество сходится во мнении, что угроза поступит именно из космоса. Они предсказывают примерную траекторию объектов, представляющих угрозу планете. Одним из таких опасных космических тел является метеорит Апофис, который пройдет вблизи Земли 13 апреля 2029 года. Но исследователи заявляют, что настоящую опасность он представит в 2036 году, когда будет возвращаться. Объект, по словам исследователей, заденет Западную Африку, Америку и Дальний Восток.Еще полвека назад американские ученые объявили дату начала вымирания землян, когда их численность перестанет увеличиваться. Судный день, по их мнению, наступит 13 ноября 2026 года.