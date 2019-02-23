АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Операция по снижению веса может привести к длительному улучшению сексуальной функции
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Ученые: Человечество обречено на гибель

Ученые не раз предрекали человечеству неминуемую гибель вследствие столкновения космического тела с Землей. Они назвали новую дату апокалипсиса.
Ученые: Человечество обречено на гибель

Исследователи расходятся в расчетах предположительных дат катастрофы и в том, как именно это произойдет, однако они без сомнения заявляют, что человечество обречено. По древнему календарю племени майя конец света должен был произойти в декабре 2012 года. Некоторые жители пытались спрятаться в укрытиях, боясь столкновения с метеоритом.

Ученое общество сходится во мнении, что угроза поступит именно из космоса. Они предсказывают примерную траекторию объектов, представляющих угрозу планете. Одним из таких опасных космических тел является метеорит Апофис, который пройдет вблизи Земли 13 апреля 2029 года. Но исследователи заявляют, что настоящую опасность он представит в 2036 году, когда будет возвращаться. Объект, по словам исследователей, заденет Западную Африку, Америку и Дальний Восток.

Еще полвека назад американские ученые объявили дату начала вымирания землян, когда их численность перестанет увеличиваться. Судный день, по их мнению, наступит 13 ноября 2026 года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вдохновлёный критикой Ксении Собчак
Ольга Бузова на хоккейном матче
Анна Седокова поздравила мужчин с 23
Любовь Толкалина пожелала мужчинам
В Samsung Galaxy S10 появилась проблема
Ученые: Человечество обречено на гибель
Назван рейтинг самых продаваемых
Ирина Дубцова пожаловалась на
Бюджетный AeroBook от Chuwi оснастили
В Санкт-Петербурге выставлен на продажу
Дарья Пынзарь не готовит своему супругу
Космоплан Virgin Galactic впервые
Певец Игорь Николаев в честь 23 февраля
Анна Семенович поздравила мужчин с Днем
Звезда «Папиных дочек» Елизавета
Ученые: Собаки всю жизнь подстраиваются
Александр Маршал заплакал во время
Asus приготовила ряд сюрпризов ко Дню
Жительница Аргентины обнаружила
Ксения Бородина показала своё фото
Мама Виктории Романец оценила «голый»
Саша Черно в Instagram отличается от
Ученые: Операция по снижению веса может
Позлить Бородину: Самбурская взяла
Новый суперфлагманский смартфон от
Ученые: У самцов дельфинов есть лучший
Ксения Собчак публично извинилась перед
Алёна Рапунцель через две недели после
Ученые: Продукты с цельным зерном
Тимур Бекмамбетов официально подтвердил
Просмотреть все новости