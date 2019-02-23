Дарья Пынзарь не готовит своему супругу домашнюю еду

Дарья Пынзарь ведёт активную деятельность в социальных сетях, но, несмотря на то, что у неё есть муж и дети, не хвастается тем, как вкусно она их кормит. Длительное время наблюдая за парой в Instagram, поклонники сделали вывод, что экс-участница «Дома-2» совсем не готовит своего супругу домашнюю еду.Многих удивляет этот факт, ведь в последнее время Дарья Пынзарь заметно набрала в весе, а значит и ест она хорошо. Впрочем это легко объясняется очередной публикацией Сергея Пынзаря, который показал свой ужин из креветок, которые были доставлены на дом из ресторана.Пользователи Instagram в комментариях под этим снимком задали мужчине вопросы, заподозрив, что Дарья Пынзарь совсем не готовит домашнюю еду, и наверное даже не умеет, ведь поесть, например, обычный суп, хочется иногда даже самому искусному гурману.Сергей Пынзарь, как и ожидалось, не стал распространяться о кулинарных способностях своей любимой, а фолловеры сделали вывод, что в профиле супругов и дальше будут мелькать исключительно фотографии еды из доставки.