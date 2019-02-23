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Дарья Пынзарь не готовит своему супругу домашнюю еду

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь не готовит своему супругу домашнюю еду. Такой вывод сделали поклонники пары, когда в очередной раз Сергей Пынзарь показал свой ужин из одних лишь креветок из доставки.
Дарья Пынзарь не готовит своему супругу домашнюю еду

Дарья Пынзарь ведёт активную деятельность в социальных сетях, но, несмотря на то, что у неё есть муж и дети, не хвастается тем, как вкусно она их кормит. Длительное время наблюдая за парой в Instagram, поклонники сделали вывод, что экс-участница «Дома-2» совсем не готовит своего супругу домашнюю еду.

Многих удивляет этот факт, ведь в последнее время Дарья Пынзарь заметно набрала в весе, а значит и ест она хорошо. Впрочем это легко объясняется очередной публикацией Сергея Пынзаря, который показал свой ужин из креветок, которые были доставлены на дом из ресторана.
Дарья Пынзарь не готовит своему супругу домашнюю еду

Пользователи Instagram в комментариях под этим снимком задали мужчине вопросы, заподозрив, что Дарья Пынзарь совсем не готовит домашнюю еду, и наверное даже не умеет, ведь поесть, например, обычный суп, хочется иногда даже самому искусному гурману.

Сергей Пынзарь, как и ожидалось, не стал распространяться о кулинарных способностях своей любимой, а фолловеры сделали вывод, что в профиле супругов и дальше будут мелькать исключительно фотографии еды из доставки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:04

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