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Ирина Дубцова пожаловалась на подхваченный вирус и высокую температуру

Ирина Дубцова пожаловалась в Instagram на подхваченный опасный вирус и высокую температуру. Болезнь певице приходится переносить на ногах, отрабатывая концерты.
Ирина Дубцова пожаловалась на подхваченный вирус и высокую температуру

Дубцова записала для поклонников в соцсети несколько шуточных видео о том, как ей тяжело одновременно выступать на сцене в обычном режиме и лечиться от вирусной инфекции. Артистка призналась, что для неё обернулся настоящим адом концерт с высокой температурой, которая колеблется от 37 градусов до 38 и выше.

В свободное время Дубцова смотрит сериалы, лёжа в постели, и лечится популярными лекарствами от простуды и народными средствами. Чтобы ободрить себя и поднять настроение, исполнительница в стиле Сергея Шнурова поделилась с фанатами смешным стихотворением.

Несмотря на севший голос, певица продолжает записывать для поклонников Stories и видеоролики, жалуясь, что хотела бы поделиться хорошими новостями, но не может. Подписчики порекомендовали кумиру отлежаться пару дней дома и отменить предстоящие мероприятия ради собственного здоровья.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:11

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