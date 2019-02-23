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Бюджетный AeroBook от Chuwi оснастили процессором Intel Core и емким аккумулятором

Бренд Chuwi недавно представил новый ноутбук AeroBook, ориентированный на бюджетный сегмент. Устройство может заинтересовать потенциальных покупателей благодаря относительно небольшим габаритам, емкому аккумулятору и процессору Intel Core.
Бюджетный AeroBook от Chuwi оснастили процессором Intel Core и емким аккумулятором

AeroBook имеет массу 1,25 кг. Разработчики добавили к модели функцию пассивного охлаждения. Диагональ дисплея бюджетной новинки составляет 13,3 дюйма. Корпус устройства изготовлен из прочного, но легкого сплава. Клавиши клавиатуры довольно крупные и дополнены подсветкой. Использование экономного процессора, отличающегося пассивной системой охлаждения стало причиной снижения толщины модели до 15 мм.

Chuwi AeroBook укомплектован процессором Intel Core M, отвечающим за обработку данных на частоте до 2,2 ГГц. Он обеспечивает высокую производительность для несложных задач при минимальном расходе энергии благодаря техпроцессору на 14 нм, применяемому при сборке чипа. Батарея устройства – 38 Втч. Ноутбук может похвастаться 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителя.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:06

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