Певец Игорь Николаев в честь 23 февраля показал армейское фото

На фотографии Игорь Николаев запечатлен на плацу, где принимает присягу. В армию его призвали в 1984 году, по случаю важности момента усы пришлось сбрить.«С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!! УРРРАААА!!!» - в комментарии к посту написал певец.В комментариях фолловеры начали массово поздравлять Игоря Николаева с праздником. Они пожелали оставаться настоящим мужчиной, каким он является сейчас.