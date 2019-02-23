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Певец Игорь Николаев в честь 23 февраля показал армейское фото

Известный певец, автор текстов и композитор Игорь Николаев показал свое армейское фото, выполненное в черно-белых тонах. Артист написал праздничный пост по случаю Дня защитника Отечества.
Певец Игорь Николаев в честь 23 февраля показал армейское фото

На фотографии Игорь Николаев запечатлен на плацу, где принимает присягу. В армию его призвали в 1984 году, по случаю важности момента усы пришлось сбрить.

«С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!! УРРРАААА!!!» - в комментарии к посту написал певец.

В комментариях фолловеры начали массово поздравлять Игоря Николаева с праздником. Они пожелали оставаться настоящим мужчиной, каким он является сейчас.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:44

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