В Санкт-Петербурге выставлен на продажу лимузин секретаря ЦК КПСС





Лимузин впервые был выпущен в 1981 году. Мощность он способен развить до 315 лошадиных сил, а максимальную скорость – до 190 км/ч. Известно, что у авто был один владелец, о чем свидетельствуют документы. Более семи лет ЗИЛ-4104 находился в стадии реставрации и теперь готов к эксплуатации.Реализацией продажи лимузина занимается конструкторское бюро имени Смирнова. За уникальный в своем роде автомобиль будущему владельцу придется заплатить 12 миллионов рублей.