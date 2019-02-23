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В Санкт-Петербурге выставлен на продажу лимузин секретаря ЦК КПСС

В Санкт-Петербурге объявили о продаже раритетного лимузина ЗИЛ-4104. Владельцем автомобиля был секретарь ЦК КПСС Георгий Романов.
В Санкт-Петербурге выставлен на продажу лимузин секретаря ЦК КПСС

Лимузин впервые был выпущен в 1981 году. Мощность он способен развить до 315 лошадиных сил, а максимальную скорость – до 190 км/ч. Известно, что у авто был один владелец, о чем свидетельствуют документы. Более семи лет ЗИЛ-4104 находился в стадии реставрации и теперь готов к эксплуатации.

Реализацией продажи лимузина занимается конструкторское бюро имени Смирнова. За уникальный в своем роде автомобиль будущему владельцу придется заплатить 12 миллионов рублей.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:04

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