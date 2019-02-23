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Назван рейтинг самых продаваемых европейских автомобилей в России

Эксперты анонсировали рейтинг самых реализуемых авто в России. На территории страны за прошлый год продали 446 600 новых «легковушек» европейских марок. Это на 11 процентов превысило показатели 2017 года.
Назван рейтинг самых продаваемых европейских автомобилей в России

Рыночная доля данных авто в рамках отечественного авторынка составила 27%. Первое место в ТОП занимает Volkswagen Polo (59 500 авто; плюс 22%). На 2 позиции оказалась версия Renault Duster (41 400 авто; минус 6%). Третье место досталось лифтбеку Skoda Rapid - 35 100 экземпляров. На четвёртом месте расположился кроссовер версии Volkswagen Tiguan - 33 500 единиц. Пятёрку лидеров замыкает Renault Sandero, реализованный в количестве 31 600 авто. Шестая позиция досталась Renault Logan - 30 300 транспортных средств. Далее следует французский Renault Kaptur с показателем в 30 000 единиц.

В десятку ТОП также вошли такие модели, как Skoda Octavia – около 25 000 авто, Skoda Kodiaq – 16 000 транспортных средств, Mercedes-Benz GLC - 7 900 автомобилей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:16

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