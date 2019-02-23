Космоплан Virgin Galactic впервые испытали с пассажиром на борту





Аппарат WhiteKnightTwo в минувшую пятницу, 22 февраля, около семи часов вечера по Москве был отправлен к границам космоса. Такой новостью компания поделилась на своей официальной странице в соцсети Twitter.Первым пассажиром стала Бет Мозес, занимающая в Virgin Galactic пост астронавта-инструктора. В скором будущем она будет проводить обучение туристов, которые изъявят желание полететь в космос. Во время испытательного полета сотрудница присоединилась к двум пилотам, чтобы самостоятельно оценить степень обслуживания и комфортность нахождения в самой кабине. Аппарат стартовал с порта в Калифорнии.