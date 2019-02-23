Ученые: Собаки всю жизнь подстраиваются под личность хозяина
Ученые, работающие на базе Мичиганского университета, смогли доказать, что характер собак меняется в течение всей жизни. Кроме этого, он склонен подстраиваться под личность хозяина. Результаты нового исследования опровергли распространенный миф о том, что поведение животных является стабильным.
По словам психологов, исходя из жизненных ситуаций, меняется и личность человека. Аналогичные манипуляции осуществляются и с собаками. По мере взросления животные становятся все больше похожими на своих хозяев.
В новом исследовании американских специалистов приняли участие 1500 собак, принадлежащих к 50 породам. Возраст животных составлял от нескольких недель до 15 лет. Владельцы питомцев предварительно заполнили анкеты, по которым впоследствии ученые отследили происходящие перемены.
Экстраверты были склонны оценивать собак как очень активных, пессимисты, напротив, говорили о постоянной боязливости животных и нежелании их тренироваться, заботливые хозяева гордились, что в их семье живут отзывчивые и добрые псы.
По словам психологов, исходя из жизненных ситуаций, меняется и личность человека. Аналогичные манипуляции осуществляются и с собаками. По мере взросления животные становятся все больше похожими на своих хозяев.
В новом исследовании американских специалистов приняли участие 1500 собак, принадлежащих к 50 породам. Возраст животных составлял от нескольких недель до 15 лет. Владельцы питомцев предварительно заполнили анкеты, по которым впоследствии ученые отследили происходящие перемены.
Экстраверты были склонны оценивать собак как очень активных, пессимисты, напротив, говорили о постоянной боязливости животных и нежелании их тренироваться, заботливые хозяева гордились, что в их семье живут отзывчивые и добрые псы.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:23