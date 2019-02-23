Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова впечатлила снимком в купальнике

На фотографии она позирует на фоне ночного пляжа в слитном купальнике, который подчеркивает ее фигуру. Поклонники знаменитости по достоинству оценили публикацию, отметив, что Арзамасова отлично выглядит.Артистка признается, что всегда старается придерживаться здорового образа жизни. Она занимается спортом, правильно питается, а также не имеет вредных привычек. Однако девушка не любит ставить себя в жесткие рамки, если она очень захочет съесть что-нибудь не совсем полезное, то не станет отказывать в этом удовольствии.Под одной из публикаций в социальной сети Instagram актриса поделилась недавним случаем из своей жизни. Ночью она решила запечь ребрышки из баранины с картофелем. Из-за невероятного запаха проснулись родные девушки, и они все вместе устроили себе поздний ужин. «Совесть крепко спала», - призналась Арзамасова.