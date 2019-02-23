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Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова впечатлила снимком в купальнике

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова поделилась в своем Instagram новым снимком в купальнике. Актриса впечатлила подписчиков своей стройной фигурой.
Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова впечатлила снимком в купальнике

На фотографии она позирует на фоне ночного пляжа в слитном купальнике, который подчеркивает ее фигуру. Поклонники знаменитости по достоинству оценили публикацию, отметив, что Арзамасова отлично выглядит.

Артистка признается, что всегда старается придерживаться здорового образа жизни. Она занимается спортом, правильно питается, а также не имеет вредных привычек. Однако девушка не любит ставить себя в жесткие рамки, если она очень захочет съесть что-нибудь не совсем полезное, то не станет отказывать в этом удовольствии.

Под одной из публикаций в социальной сети Instagram актриса поделилась недавним случаем из своей жизни. Ночью она решила запечь ребрышки из баранины с картофелем. Из-за невероятного запаха проснулись родные девушки, и они все вместе устроили себе поздний ужин. «Совесть крепко спала», - призналась Арзамасова.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:30

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