Asus приготовила ряд сюрпризов ко Дню защитника Отечества





Игровой смартфон Asus ROG Phone дебютировал в прошлом году. На сегодняшний день девайс продолжает оставаться одним из самых мощных среди предлагаемых на рынке. Производитель отлично продумал конструкцию устройства, ведь в ходе игры провода не мешают юзеру держать его в руках. Кроме этого, присутствует кулер, не позволяющий смартфону перенагреваться. В комплектации заявлены и фирменные аксессуары, превращающие девайс в самую настоящую консоль, поскольку появляется возможность наслаждаться игрой на большом экране.Акция действует по воскресенье, 24 февраля, включительно. К слову, стоимость гарнитуры, которая дарится при покупке смартфона, составляет 13 тысяч рублей. Она обладает поддержкой технологии Aura Sync и системой светодиодной подсветки.