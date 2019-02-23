Asus приготовила ряд сюрпризов ко Дню защитника Отечества
Компания Asus по случаю Дня защитника Отечества запустила акцию. Если покупатель приобретет игровой смартфон под названием ROG Phone, то ему подарят наушники ROG Delta. Фирменная гарнитура имеет довольно мощный ЦАП ESS 9218 с четырьмя преобразователями, находящимися одновременно в одном чипе.
Игровой смартфон Asus ROG Phone дебютировал в прошлом году. На сегодняшний день девайс продолжает оставаться одним из самых мощных среди предлагаемых на рынке. Производитель отлично продумал конструкцию устройства, ведь в ходе игры провода не мешают юзеру держать его в руках. Кроме этого, присутствует кулер, не позволяющий смартфону перенагреваться. В комплектации заявлены и фирменные аксессуары, превращающие девайс в самую настоящую консоль, поскольку появляется возможность наслаждаться игрой на большом экране.
Акция действует по воскресенье, 24 февраля, включительно. К слову, стоимость гарнитуры, которая дарится при покупке смартфона, составляет 13 тысяч рублей. Она обладает поддержкой технологии Aura Sync и системой светодиодной подсветки.
Игровой смартфон Asus ROG Phone дебютировал в прошлом году. На сегодняшний день девайс продолжает оставаться одним из самых мощных среди предлагаемых на рынке. Производитель отлично продумал конструкцию устройства, ведь в ходе игры провода не мешают юзеру держать его в руках. Кроме этого, присутствует кулер, не позволяющий смартфону перенагреваться. В комплектации заявлены и фирменные аксессуары, превращающие девайс в самую настоящую консоль, поскольку появляется возможность наслаждаться игрой на большом экране.
Акция действует по воскресенье, 24 февраля, включительно. К слову, стоимость гарнитуры, которая дарится при покупке смартфона, составляет 13 тысяч рублей. Она обладает поддержкой технологии Aura Sync и системой светодиодной подсветки.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:11