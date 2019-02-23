АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Операция по снижению веса может привести к длительному улучшению сексуальной функции
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Жительница Аргентины обнаружила странное существо с человеческими зубами

Жительница Аргентины обнаружила странное существо, у которого были человеческие зубы. Данную находку она сделала на своём поле.
Жительница Аргентины обнаружила странное существо с человеческими зубами

О загадочном существе женина рассказала на странице Facebook. По словам местной жительницы, создание имеет сходство с угрём. Однако зубы его выглядят как человеческие. По её словам, она уже не в первый раз делает подобные находки на своём поле. Эксперты, изучившие выложенные в Сети фото, заметили, что данное создание может представлять собой американскую грязевую рыбу. Она может обитать в воде, а также на суше. Другим её названием является лепидосирен.

По большому счёту данная особь обитает в болотах. Учёные отмечают, что данные рыбы в грязи строят систему пещер. Потом ими создаётся особый кокон, в который они могут прятаться на несколько лет. Для стран Латинской Америки, по словам специалистов, данный вид рыб является уникальным.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Собаки всю жизнь подстраиваются
Александр Маршал заплакал во время
Asus приготовила ряд сюрпризов ко Дню
Жительница Аргентины обнаружила
Ксения Бородина показала своё фото
Мама Виктории Романец оценила «голый»
Саша Черно в Instagram отличается от
Ученые: Операция по снижению веса может
Позлить Бородину: Самбурская взяла
Новый суперфлагманский смартфон от
Ученые: У самцов дельфинов есть лучший
Ксения Собчак публично извинилась перед
Алёна Рапунцель через две недели после
Ученые: Продукты с цельным зерном
Тимур Бекмамбетов официально подтвердил
Сверхновые звезды подтвердили симметрию
Компания Cupra показала тизеры своего
Huawei представили в России
В России смартфон Vernee Mix 2 продают
59-летняя Лариса Гузеева сильно
Эксперты озвучили вредные ошибочно
Звезда сериала «Султан моего сердца»
В российском PS Store запустили
Юлия Началова показала в Instagram
23 февраля: ТОП-5 интересных фактов о
Ученые: Боли в спине и шее могут быть
Муж Екатерины Вуличенко на каждый
В конструкции Galaxy Fold от Samsung
Ксению Собчак насмешила «роскошная
Дима Билан рассмешил фанатов странной
Просмотреть все новости