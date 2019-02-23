Жительница Аргентины обнаружила странное существо с человеческими зубами
Жительница Аргентины обнаружила странное существо, у которого были человеческие зубы. Данную находку она сделала на своём поле.
О загадочном существе женина рассказала на странице Facebook. По словам местной жительницы, создание имеет сходство с угрём. Однако зубы его выглядят как человеческие. По её словам, она уже не в первый раз делает подобные находки на своём поле. Эксперты, изучившие выложенные в Сети фото, заметили, что данное создание может представлять собой американскую грязевую рыбу. Она может обитать в воде, а также на суше. Другим её названием является лепидосирен.
По большому счёту данная особь обитает в болотах. Учёные отмечают, что данные рыбы в грязи строят систему пещер. Потом ими создаётся особый кокон, в который они могут прятаться на несколько лет. Для стран Латинской Америки, по словам специалистов, данный вид рыб является уникальным.
О загадочном существе женина рассказала на странице Facebook. По словам местной жительницы, создание имеет сходство с угрём. Однако зубы его выглядят как человеческие. По её словам, она уже не в первый раз делает подобные находки на своём поле. Эксперты, изучившие выложенные в Сети фото, заметили, что данное создание может представлять собой американскую грязевую рыбу. Она может обитать в воде, а также на суше. Другим её названием является лепидосирен.
По большому счёту данная особь обитает в болотах. Учёные отмечают, что данные рыбы в грязи строят систему пещер. Потом ими создаётся особый кокон, в который они могут прятаться на несколько лет. Для стран Латинской Америки, по словам специалистов, данный вид рыб является уникальным.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:00