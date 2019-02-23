Александр Маршал заплакал во время разговора о смерти сестры





Артист поделился, что похоронил сестру Ирину рядом с родителями. Он все еще не может смириться с утратой и не сдерживает эмоций, когда вспоминает о семье. Его мать умерла 4 года назад, а отец - еще раньше. Сестра была очень близким человеком для музыканта, она всегда поддерживала его увлечения, несмотря на разницу в 10 лет.Родители сначала не поддерживали стремление Маршала связать свою жизнь с музыкой, отец был летчиком-инструктором и надеялся, что сын пойдет по его стопам. Но со временем он смирился с увлечением артиста и гордился им.Когда сестры Александра Маршала не стало, поддержкой для него стала супруга Карина, которая младше знаменитости на 36 лет.