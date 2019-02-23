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Ученые: Операция по снижению веса может привести к длительному улучшению сексуальной функции
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Ученые: Операция по снижению веса может привести к длительному улучшению сексуальной функции

Положительным результатом операции по снижению веса (бариатрической операции) является не только похудение пациента, но и длительное улучшение сексуальной функции. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Dailymail.
Ученые: Операция по снижению веса может привести к длительному улучшению сексуальной функции

В результате масштабного исследования, в котором приняли участие более 2000 мужчин и женщин, имевших проблемы с сексуальной функцией до операции, исследователи зафиксировали, что более половины пациентов рассказали об улучшении своей сексуальной жизни в течение года после бариатрической операции. Большинство из них отметили, что такое состояние продолжалось в течение пяти лет наблюдения.

В начале исследования 1607 женщин и 429 мужчин заполнили анкеты, в которых у них спросили о сексуальной функции и удовлетворенности интимной жизнью. Практически все пациенты сообщили об имеющихся проблемах: 1 015 из 1456 женщин (69,7%) и 304 из 409 мужчин (74,3%) заявили, что не удовлетворены своей сексуальной жизнью.

Ученые задали аналогичные вопросы через один год и пять лет после бариатрической операции. Из числа пациентов, недовольных интимной стороной своей жизни, 56% женщин и 49,2 % мужчин ощутили значительные улучшения в течение одного года. Многие из этих улучшений длились целых пять лет. Например, три четверти женщин и более двух третей мужчин продолжали сообщать о таком состоянии и на пятом году исследования.

По словам исследователей, эта работа является хорошим способом показать, как потеря веса с помощью бариатрической хирургии улучшает сексуальную функцию и, следовательно, качество жизни.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:42

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