Ученые: Операция по снижению веса может привести к длительному улучшению сексуальной функции





В результате масштабного исследования, в котором приняли участие более 2000 мужчин и женщин, имевших проблемы с сексуальной функцией до операции, исследователи зафиксировали, что более половины пациентов рассказали об улучшении своей сексуальной жизни в течение года после бариатрической операции. Большинство из них отметили, что такое состояние продолжалось в течение пяти лет наблюдения.В начале исследования 1607 женщин и 429 мужчин заполнили анкеты, в которых у них спросили о сексуальной функции и удовлетворенности интимной жизнью. Практически все пациенты сообщили об имеющихся проблемах: 1 015 из 1456 женщин (69,7%) и 304 из 409 мужчин (74,3%) заявили, что не удовлетворены своей сексуальной жизнью.Ученые задали аналогичные вопросы через один год и пять лет после бариатрической операции. Из числа пациентов, недовольных интимной стороной своей жизни, 56% женщин и 49,2 % мужчин ощутили значительные улучшения в течение одного года. Многие из этих улучшений длились целых пять лет. Например, три четверти женщин и более двух третей мужчин продолжали сообщать о таком состоянии и на пятом году исследования.По словам исследователей, эта работа является хорошим способом показать, как потеря веса с помощью бариатрической хирургии улучшает сексуальную функцию и, следовательно, качество жизни.