Ученые: У самцов дельфинов есть лучший друг такого же пола





В процессе исследования ученые из Флоридского Атлантического университета наблюдали за бутылконосыми дельфинами (афалинами) в течение двух периодов по 100 дней, чтобы увидеть, как их поведение менялось с течением времени. Эксперты обнаружили, что взрослые самцы дельфинов часто объединяются в пары с однополыми спутниками, чтобы вместе проводить время, особенно в процессе поиска пищи. Этот альянс может длиться достаточно долго, а иногда и всю жизнь морских млекопитающих. Иногда самцы контактируют с дельфинами-самками без цели спаривания, однако это встречается гораздо реже.В дополнение к этому открытию, исследователи также обнаружили, что хотя дельфины и являются общительными существами, все же много времени проводят в одиночку, в основном, в молодости.Такое поведение афалин ученые сравнивают с социальной ассоциацией «деление-слияние», когда дельфины могут приспособиться к тому, чтобы быть в группе, к одиночеству и общению только с одним другим членом группы.