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Ученые: У самцов дельфинов есть лучший друг такого же пола

Американские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что у самцов дельфинов есть лучший друг такого же пола, с которым они могут общаться годами, хотя контактируют они не только с ним, но и с другими самцами и самками. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Dailymail.
Ученые: У самцов дельфинов есть лучший друг такого же пола

В процессе исследования ученые из Флоридского Атлантического университета наблюдали за бутылконосыми дельфинами (афалинами) в течение двух периодов по 100 дней, чтобы увидеть, как их поведение менялось с течением времени. Эксперты обнаружили, что взрослые самцы дельфинов часто объединяются в пары с однополыми спутниками, чтобы вместе проводить время, особенно в процессе поиска пищи. Этот альянс может длиться достаточно долго, а иногда и всю жизнь морских млекопитающих. Иногда самцы контактируют с дельфинами-самками без цели спаривания, однако это встречается гораздо реже.

В дополнение к этому открытию, исследователи также обнаружили, что хотя дельфины и являются общительными существами, все же много времени проводят в одиночку, в основном, в молодости.

Такое поведение афалин ученые сравнивают с социальной ассоциацией «деление-слияние», когда дельфины могут приспособиться к тому, чтобы быть в группе, к одиночеству и общению только с одним другим членом группы.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:35

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