Саша Черно в Instagram отличается от реальной себя на десятки килограммов
Саша Черно на фотографиях в Instagram отличается от себя в реальной жизни на несколько десятков килограммов. В Сети появился коллаж снимков, один из которых обработан и выложен в профиль самой участницей «Дома-2», а второй — скриншот с проектных съёмок, где видны реальные габариты девушки.
Саша Черно, несмотря на массовую критику, продолжает делать вид, будто у неё совершенно нет проблем с лишним весом. Порой она даёт обещания супругу, коллегам и даже зрителям, что обязательно сбросит лишний вес, но пока результат можно увидеть только на хорошо обработанных в редакторе снимках.
На днях подтвердилось, что Саша Черно на фотографиях, выложенных ею самой в Instgaram, сильно отличается от себя в реальной жизни. Разница очевидна — девушка преподносит себя зрителям в виде пышной красотки с округлыми формами, но на стоп-кадрах с проектных съёмок хорошо видно, что на самом деле она на несколько десятков килограммов больше.
Зрители не понимают, кого таким образом Черно пытается обмануть, ведь каждый день её показывают по телевизору, где можно наблюдать все самые неудачные ракурсы и положения, а также каждый её лишний килограмм.
Саша Черно, несмотря на массовую критику, продолжает делать вид, будто у неё совершенно нет проблем с лишним весом. Порой она даёт обещания супругу, коллегам и даже зрителям, что обязательно сбросит лишний вес, но пока результат можно увидеть только на хорошо обработанных в редакторе снимках.
На днях подтвердилось, что Саша Черно на фотографиях, выложенных ею самой в Instgaram, сильно отличается от себя в реальной жизни. Разница очевидна — девушка преподносит себя зрителям в виде пышной красотки с округлыми формами, но на стоп-кадрах с проектных съёмок хорошо видно, что на самом деле она на несколько десятков килограммов больше.
Зрители не понимают, кого таким образом Черно пытается обмануть, ведь каждый день её показывают по телевизору, где можно наблюдать все самые неудачные ракурсы и положения, а также каждый её лишний килограмм.