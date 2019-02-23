Позлить Бородину: Самбурская взяла телефон Курбана Омарова по его личной просьбе





Настасья Самбурская часто оказывается замешана в разного рода скандалах, но недавно она призналась, что её это даже забавляет. Учитывая массу слухов по поводу её романа с супругом Ксении Бородиной Курбаном Омаровым, актриса решила рассказать, что бизнесмен тогда поругался с женой и просто решил её позлить, подсунув Самбурской в кадр свой телефон.Поскольку логотип Омарова знают практически все, у бизнесмена не было сомнений, что Ксению Бородину это заденет и она отреагирует. Сама Самбурская отрицает какую-либо тесную связь с мужчиной, но соглашается с тем, что ей нравятся подобного рода шутки, после которых сразу появляются сплетни, не соответствующие действительности.Практически также актриса когда-то пошутила и над Ольгой Бузовой в момент её развода с Дмитрием Тарасовым. Она сфотографировала себя спящую около футболки спортсмена, после чего просто наблюдала за реакцией ведущей «Дома-2» и публики.