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Ксению Собчак насмешила «роскошная жизнь» Виктории Бони

Ксения Собчак призналась, что её очень насмешила «роскошная жизнь» Виктории Бони, которой та недавно похвасталась. Экс-ведущая «Дома-2» признала, что это откровенный провал модели.
Ксению Собчак насмешила «роскошная жизнь» Виктории Бони

Недавно в Сети появился видеоролик с отдыха Виктории Бони, который не оставил равнодушным практически никого из пользователей. На кадрах ведущая, демонстрируя приятную усталость, сообщает подписчикам, что они с дочерью ещё на пляж собираются, а также подчёркивает, что он у них просто шикарный.
Ксению Собчак насмешила «роскошная жизнь» Виктории Бони

Всё было бы хорошо, но именно в этот момент 6-летняя Анджелина-Летиция решила возразить маме, что вообще-то они здесь не живут. Последнее слово ребёнка слышно очень плохо, ведь в этом момент Боня ещё раз прокричала в камеру, что пляж очень шикарный и быстро выключила запись.

Не осталась в стороне такого позора и Ксения Собчак, с которой у Бони дружба так и не сложилась. Журналистка опубликовала в своём Instagram тот самый видеоролик и откровенно призналась, что такая «роскошная жизнь» Бони её насмешила.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 21:14

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