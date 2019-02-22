Ксению Собчак насмешила «роскошная жизнь» Виктории Бони

Недавно в Сети появился видеоролик с отдыха Виктории Бони, который не оставил равнодушным практически никого из пользователей. На кадрах ведущая, демонстрируя приятную усталость, сообщает подписчикам, что они с дочерью ещё на пляж собираются, а также подчёркивает, что он у них просто шикарный.Всё было бы хорошо, но именно в этот момент 6-летняя Анджелина-Летиция решила возразить маме, что вообще-то они здесь не живут. Последнее слово ребёнка слышно очень плохо, ведь в этом момент Боня ещё раз прокричала в камеру, что пляж очень шикарный и быстро выключила запись.Не осталась в стороне такого позора и Ксения Собчак, с которой у Бони дружба так и не сложилась. Журналистка опубликовала в своём Instagram тот самый видеоролик и откровенно призналась, что такая «роскошная жизнь» Бони её насмешила.