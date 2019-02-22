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Леонид Кравчук: Украина должна занять в Соединённых Штатах определенную нишу, чтобы они не смогли без нее

Леонид Кравчук заявил, что Украина должна в итоге занять в Соединённых Штатах определенную нишу, чтобы американское государство не могло без неё жить. По мнению политика, в итоге Штаты завалят страну деньгами.
Леонид Кравчук: Украина должна занять в Соединённых Штатах определенную нишу, чтобы они не смогли без нее

Новостное издание «ПолитЭксперт» сообщает, что ряд бывших украинских президентов определили, каким должно стать украинское государство, чтобы стать в итоге богатым. По словам Виктора Ющенко, Украина в первую очередь должна в рамках мировой повестки выступить мощнейшим антироссийским пунктом. По его словам, в данном случае страна приобретёт «друзей и все требуемые инструменты».

В свою очередь Леонид Кравчук заявил, что Украина должна занять в будущем такую нишу, чтобы Соединённые Штаты не смогли прожить без неё. В данном случае для поддержки украинского государства будет направлено ни один миллиард долларов.



 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:55

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