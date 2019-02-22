Татьяну Мусульбес пристыдили за растяжки на груди

Татьяна Мусульбес сейчас хорошо проводит время в Доминикане, куда отправилась вместе с Виктором Литвиновым и Ирой Пинчук. Будучи уверенной в своей привлекательности, девушка не стесняется демонстрировать поклонникам своё фигуристое тело в купальнике, а иногда даже делает снимки крупным планом.Именно один из таких кадров, на котором экс-проектантка очень близко сфотографировала свой бюст в шикарном голубом купальнике, и привлёк внимание публики. Подписчики массово пристыдили Татьяну Мусульбес за едва заметные на груди растяжки, так как им это кажется отвратительным и странным.Некоторые фолловеры посоветовали девушке обратиться за помощью к специалистам, чтобы убрать растяжки лазером, а до этого момент стараться не демонстрировать широкой публике свою грудь с дефектами. Несмотря на критику, сама Мусульбес довольна своей внешностью и менять ничего не собирается.