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Татьяну Мусульбес пристыдили за растяжки на груди

Подписчики пристыдили Татьяну Мусульбес за растяжки на груди, которые та продемонстрировала крупным планом. В комментариях под новым снимком в профиле экс-участницы «Дома-2» появилась масса негативных комментариев о том, что такой дефект кожи выглядит просто отвратительно.
Татьяну Мусульбес пристыдили за растяжки на груди

Татьяна Мусульбес сейчас хорошо проводит время в Доминикане, куда отправилась вместе с Виктором Литвиновым и Ирой Пинчук. Будучи уверенной в своей привлекательности, девушка не стесняется демонстрировать поклонникам своё фигуристое тело в купальнике, а иногда даже делает снимки крупным планом.

Именно один из таких кадров, на котором экс-проектантка очень близко сфотографировала свой бюст в шикарном голубом купальнике, и привлёк внимание публики. Подписчики массово пристыдили Татьяну Мусульбес за едва заметные на груди растяжки, так как им это кажется отвратительным и странным.
Татьяну Мусульбес пристыдили за растяжки на груди

Некоторые фолловеры посоветовали девушке обратиться за помощью к специалистам, чтобы убрать растяжки лазером, а до этого момент стараться не демонстрировать широкой публике свою грудь с дефектами. Несмотря на критику, сама Мусульбес довольна своей внешностью и менять ничего не собирается.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:16

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