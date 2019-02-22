У российского танка Т-90С специалисты обнаружили очередное преимущество над американским «Абрамсом»
Специалисты обнаружили у российского танка модели Т-90С очередное преимущество над американским «Абрамсом». Речь ведётся касательно установки, намного облегчающей жизнь солдатам, а также бронемашине.
Иракские танкисты заявили, что российский танк Т-90С превосходит боевую машину М1А1М из США по условиям обитаемости. Специалисты сообщают, что американские танки не оснащаются системами кондиционирования. На отечественной технике установлено подобное оборудование. В Ираке этой системе уделяется особое внимание вследствие высокой температуры. Экипажу в таких условиях сложнее находиться в боевой машине, а также эффективно выполнять поставленные боевые задачи.
Новостное издание «Слово и Дело» сообщает, что Россия по желанию заказчиков может устанавливать термоэлектрические кондиционеры, размещающиеся по левую сторону башни танка. Данный аппарат может работать сутки без остановки. В кондиционере имеется специальное антибактериальное покрытие со слоем серебра. Вследствие простейшей конструкции аппарата проведение ремонтных работ в полевых условиях в данном случае не вызывает каких-либо трудностей.
Иракские танкисты заявили, что российский танк Т-90С превосходит боевую машину М1А1М из США по условиям обитаемости. Специалисты сообщают, что американские танки не оснащаются системами кондиционирования. На отечественной технике установлено подобное оборудование. В Ираке этой системе уделяется особое внимание вследствие высокой температуры. Экипажу в таких условиях сложнее находиться в боевой машине, а также эффективно выполнять поставленные боевые задачи.
Новостное издание «Слово и Дело» сообщает, что Россия по желанию заказчиков может устанавливать термоэлектрические кондиционеры, размещающиеся по левую сторону башни танка. Данный аппарат может работать сутки без остановки. В кондиционере имеется специальное антибактериальное покрытие со слоем серебра. Вследствие простейшей конструкции аппарата проведение ремонтных работ в полевых условиях в данном случае не вызывает каких-либо трудностей.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:43