В Тюмени врачи сделали пациентке операцию без наркоза





В травматологическом отделении женщина появилась во второй раз. В январе во время гололеда она упала на колено и раздробила кость. Тогда пациентке вставили металлическое строение из проволоки и спиц. Со временем жительница Тюмени обнаружила, что одна из спиц торчит из колена, из-за чего она срочно обратилась в больницу. Врач, не давая никаких указаний, сделал анестезию и тут же приступил к операции, не дожидаясь действия обезболивающего.Сын женщины, который в момент произошедшего находился в больнице, рассказал, что слышал крики несчастной матери. Хирург просто сломал спицу в ноге пациентки, не обращая внимания на ее состояние. Она не просто видела все происходящее, но и чувствовала невыносимую боль. К тому же, по словам сына, у женщины имеются проблемы с сердцем, и операция могла спровоцировать серьезные последствия.