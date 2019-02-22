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В Тюмени врачи сделали пациентке операцию без наркоза

Жительница Тюмени обратилась в больницу для удаления металлической спицы из ноги. Врачи провели операцию пациентке без наркоза и анестезии.
В Тюмени врачи сделали пациентке операцию без наркоза

В травматологическом отделении женщина появилась во второй раз. В январе во время гололеда она упала на колено и раздробила кость. Тогда пациентке вставили металлическое строение из проволоки и спиц. Со временем жительница Тюмени обнаружила, что одна из спиц торчит из колена, из-за чего она срочно обратилась в больницу. Врач, не давая никаких указаний, сделал анестезию и тут же приступил к операции, не дожидаясь действия обезболивающего.

Сын женщины, который в момент произошедшего находился в больнице, рассказал, что слышал крики несчастной матери. Хирург просто сломал спицу в ноге пациентки, не обращая внимания на ее состояние. Она не просто видела все происходящее, но и чувствовала невыносимую боль. К тому же, по словам сына, у женщины имеются проблемы с сердцем, и операция могла спровоцировать серьезные последствия.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:30

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