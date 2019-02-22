Тата Абрамсон высмеяла брошенного Ирой Пинчук Блюменкранца





Тата Блюменкранц недавно вышла в прямой эфир в своём Instagram, где рассказала о том, какие эмоции у неё вызвала новость о разрыве отношений между её бывшим мужем и Ирой Пинчук. Фанаты заметили, что звезда «Дома-2» буквально высмеяла брошенного Блюменкранца, безумно обрадовавшись, что теперь он и сам почувствует себя на месте человека, который в течение нескольких дней мучается в неведении без своей второй половинки.Кроме того, Тата Блюменкранц добавила, что за Иру Пинчук она в какой-то степени рада, ведь девушка наконец поняла, что за мужчина был с ней рядом, но подчеркнула, что радость эта не касается нынешнего одиночества проектантки. Напоследок экс-супруга Валерия Блюменкранца пожелала Ире Пинчук хорошо провести время в Доминикане, куда та отправилась в компании друзей.