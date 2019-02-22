Тата Абрамсон высмеяла брошенного Ирой Пинчук Блюменкранца
Звезда «Дома-2» Тата Блюменкранц высмеяла брошенного Ирой Пинчук Валерия Блюменкранца, отметив, что тот получил по заслугам. Также она добавила, что благодарна девушке, ведь она отомстила мужчине за всех обиженных ним женщин.
Тата Блюменкранц недавно вышла в прямой эфир в своём Instagram, где рассказала о том, какие эмоции у неё вызвала новость о разрыве отношений между её бывшим мужем и Ирой Пинчук. Фанаты заметили, что звезда «Дома-2» буквально высмеяла брошенного Блюменкранца, безумно обрадовавшись, что теперь он и сам почувствует себя на месте человека, который в течение нескольких дней мучается в неведении без своей второй половинки.
Кроме того, Тата Блюменкранц добавила, что за Иру Пинчук она в какой-то степени рада, ведь девушка наконец поняла, что за мужчина был с ней рядом, но подчеркнула, что радость эта не касается нынешнего одиночества проектантки. Напоследок экс-супруга Валерия Блюменкранца пожелала Ире Пинчук хорошо провести время в Доминикане, куда та отправилась в компании друзей.
Тата Блюменкранц недавно вышла в прямой эфир в своём Instagram, где рассказала о том, какие эмоции у неё вызвала новость о разрыве отношений между её бывшим мужем и Ирой Пинчук. Фанаты заметили, что звезда «Дома-2» буквально высмеяла брошенного Блюменкранца, безумно обрадовавшись, что теперь он и сам почувствует себя на месте человека, который в течение нескольких дней мучается в неведении без своей второй половинки.
Кроме того, Тата Блюменкранц добавила, что за Иру Пинчук она в какой-то степени рада, ведь девушка наконец поняла, что за мужчина был с ней рядом, но подчеркнула, что радость эта не касается нынешнего одиночества проектантки. Напоследок экс-супруга Валерия Блюменкранца пожелала Ире Пинчук хорошо провести время в Доминикане, куда та отправилась в компании друзей.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:00