Екатерина Климова поздравила Илью Любимова с днем рождения трогательным снимком
Российская актриса Екатерина Климова в Instagram опубликовала новый снимок с Ильей Любимовым. Таким образом знаменитость решила поздравить своего мужа с прошедшим днем рождения.
На снимке Екатерина Климова и Илья Любимов смотрят друг на друга, актер обнимает жену, а она держит руку на его лице. По фото понятно, что артисты очень любят друг друга. "Вчера он стал старше" - написала звезда в комментариях.
За считанные минуты фотография набрала очень много лайков и восторженных комментариев от поклонников актерской четы. Знаменитостям пожелали счастья в семейной жизни и отметили, что они невероятно красивы.
На снимке Екатерина Климова и Илья Любимов смотрят друг на друга, актер обнимает жену, а она держит руку на его лице. По фото понятно, что артисты очень любят друг друга. "Вчера он стал старше" - написала звезда в комментариях.
За считанные минуты фотография набрала очень много лайков и восторженных комментариев от поклонников актерской четы. Знаменитостям пожелали счастья в семейной жизни и отметили, что они невероятно красивы.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:19