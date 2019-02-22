Екатерина Климова поздравила Илью Любимова с днем рождения трогательным снимком

На снимке Екатерина Климова и Илья Любимов смотрят друг на друга, актер обнимает жену, а она держит руку на его лице. По фото понятно, что артисты очень любят друг друга. "Вчера он стал старше" - написала звезда в комментариях.За считанные минуты фотография набрала очень много лайков и восторженных комментариев от поклонников актерской четы. Знаменитостям пожелали счастья в семейной жизни и отметили, что они невероятно красивы.