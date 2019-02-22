В небе Исландии запечатлели мистическое зеленое сияние в виде дракона
Очевидцы в небе Исландии смогли снять мистическое зеленое сияние. Данное необычное явление имело форму дракона.
Такое яркое сияющее зелёное свечение похоже на дракона, резко разбрасывающего свои крылья, заполняя при этом небо в ночи. Голова мифического существа увенчана фиолетовыми оттенками, образуя язык, который «змеится» изо рта дракона. Специалисты космического агентства заявили, что хотя драконов не существует, он мог показаться на глаза жителей северно-европейского государства. По словам астрономов, данное явление вызвала дыра в короне Солнца. Она осуществляла выброс заряженных частиц в солнечный ветер, который следовал за магнитным межпланетным полем в земной магнитосфере.
Специалисты NASA заявляют, что данное зеленое сияние довольно необычно. Дело в том, что оно возникло при низкой активности пятен Светила. Это говорит об уменьшении солнечной активности.
Такое яркое сияющее зелёное свечение похоже на дракона, резко разбрасывающего свои крылья, заполняя при этом небо в ночи. Голова мифического существа увенчана фиолетовыми оттенками, образуя язык, который «змеится» изо рта дракона. Специалисты космического агентства заявили, что хотя драконов не существует, он мог показаться на глаза жителей северно-европейского государства. По словам астрономов, данное явление вызвала дыра в короне Солнца. Она осуществляла выброс заряженных частиц в солнечный ветер, который следовал за магнитным межпланетным полем в земной магнитосфере.
Специалисты NASA заявляют, что данное зеленое сияние довольно необычно. Дело в том, что оно возникло при низкой активности пятен Светила. Это говорит об уменьшении солнечной активности.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:50