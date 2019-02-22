АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Кето-диета может привести к неприятному запаху тела и изо рта
EUR 74.30 USD 65.54
Курс валют на 22.02.2019

Дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова появилась с возлюбленным на Ломоносовском балу

16-летняя наследница российской актрисы Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова впервые вышла в свет со своим возлюбленным. Дочь артистки и ее бойфренд по имени Артем появились вместе на Ломоносовском балу старшеклассников.

Дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова появилась с возлюбленным на Ломоносовском балу

В личном блоге Instagram Елизаветы Хорошилой появилась красивая и яркая фотография с мероприятия. На опубликованном кадре дочь звезды «Молодежки» позирует в роскошном вечернем платье с молодым человеком. Перед объективами юноша решил немного приобнять избранницу и поцеловать ее в щеку.

Подписчики микроблога наследницы Екатерины Климовой высоко оценили элегантные наряды парочки, а некоторые поклонники 16-летней Елизаветы даже не сразу узнали девушку. Снимок восхитил многих фанатов, заявивших: взрослея дочь актрисы становится все красивее и больше напоминает свою обаятельную звездную родительницу.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дима Билан рассмешил фанатов странной
Леонид Кравчук: Украина должна занять в
Владелец агентства знакомств вычеркнул
У российского танка Т-90С специалисты
В Тюмени врачи сделали пациентке
Татьяну Мусульбес пристыдили за
Дочь Екатерины Климовой Елизавета
Тата Абрамсон высмеяла брошенного Ирой
В небе Исландии запечатлели мистическое
Сашу Черно сравнили со свиньёй из
Опубликован ТОП-5 созданных в
Екатерина Климова поздравила Илью
В Трансильвании ученые обнаружили
Ксения Бородина заявила, что не
В России появились наушники из линейки
Рыдающая Ольга Рапунцель с криками
У Наташи Королевой из-за стресса начали
В Москве на станции "Тропарёво"
Звезда "Дома-2" Александра Черно села
Губы звезды "Дома-2" Евгении
Рустам Солнцев вмешался в очередной
В Омске разыскивают пропавшего
Обновленная Honda BR-V официально
На Алтае водитель автобуса умер за
В Саратовской области мужчина до смерти
В Дагестане четверо мужчин изнасиловали
В Москве трансгендер по вызову хотел
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков
В найденном дневнике Маршала
В Сети продемонстрировали взрывы
Просмотреть все новости