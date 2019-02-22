Дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова появилась с возлюбленным на Ломоносовском балу

В личном блоге Instagram Елизаветы Хорошилой появилась красивая и яркая фотография с мероприятия. На опубликованном кадре дочь звезды «Молодежки» позирует в роскошном вечернем платье с молодым человеком. Перед объективами юноша решил немного приобнять избранницу и поцеловать ее в щеку.Подписчики микроблога наследницы Екатерины Климовой высоко оценили элегантные наряды парочки, а некоторые поклонники 16-летней Елизаветы даже не сразу узнали девушку. Снимок восхитил многих фанатов, заявивших: взрослея дочь актрисы становится все красивее и больше напоминает свою обаятельную звездную родительницу.