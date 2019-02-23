Эксперты озвучили вредные ошибочно считающиеся полезными продукты





Такой пищей, по мнению ученых, человек только засоряет свой организм. К такой продукции отнесли товары с низким или нулевым процентом жирности. Оказалось, что это всего лишь удачный маркетинг, который никакой пользы в себе не несет. Наоборот, риск повышенного сахара в крови может вызвать как раз обезжиренная пища, а в похудении большим помощником станут продукты с относительной жирностью.Пользу сока из ягод и фруктов эксперты тоже подвергают сомнению. Даже натуральный напиток не способен вместить в себя все полезные элементы, находящиеся в плодах. Это связано с тем, что при производстве сока удаляются семена и кожура, в которых и находятся основные компоненты, благотворно влияющие на организм. Без них сахар из напитка усваивается гораздо хуже, что провоцирует риск развития диабета.Негативно на здоровье человека влияют и напитки с низкой калорийностью. В таких продуктах находятся искусственные подсластители, провоцирующие расстройства желудка, а также болезни сердца.