АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Кето-диета может привести к неприятному запаху тела и изо рта
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Эксперты озвучили вредные ошибочно считающиеся полезными продукты

Многие продукты долгое время ошибочно считались полезными, не имея с этим ничего общего. Эксперты озвучили список таких продуктов, которые нужно признать вредными для организма.
Эксперты озвучили вредные ошибочно считающиеся полезными продукты

Такой пищей, по мнению ученых, человек только засоряет свой организм. К такой продукции отнесли товары с низким или нулевым процентом жирности. Оказалось, что это всего лишь удачный маркетинг, который никакой пользы в себе не несет. Наоборот, риск повышенного сахара в крови может вызвать как раз обезжиренная пища, а в похудении большим помощником станут продукты с относительной жирностью.

Пользу сока из ягод и фруктов эксперты тоже подвергают сомнению. Даже натуральный напиток не способен вместить в себя все полезные элементы, находящиеся в плодах. Это связано с тем, что при производстве сока удаляются семена и кожура, в которых и находятся основные компоненты, благотворно влияющие на организм. Без них сахар из напитка усваивается гораздо хуже, что провоцирует риск развития диабета.

Негативно на здоровье человека влияют и напитки с низкой калорийностью. В таких продуктах находятся искусственные подсластители, провоцирующие расстройства желудка, а также болезни сердца.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 04:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты озвучили вредные ошибочно
Звезда сериала «Султан моего сердца»
В российском PS Store запустили
Юлия Началова показала в Instagram
23 февраля: ТОП-5 интересных фактов о
Ученые: Боли в спине и шее могут быть
Муж Екатерины Вуличенко на каждый
В конструкции Galaxy Fold от Samsung
Ксению Собчак насмешила «роскошная
Дима Билан рассмешил фанатов странной
Леонид Кравчук: Украина должна занять в
Владелец агентства знакомств вычеркнул
У российского танка Т-90С специалисты
В Тюмени врачи сделали пациентке
Татьяну Мусульбес пристыдили за
Дочь Екатерины Климовой Елизавета
Тата Абрамсон высмеяла брошенного Ирой
В небе Исландии запечатлели мистическое
Сашу Черно сравнили со свиньёй из
Опубликован ТОП-5 созданных в
Екатерина Климова поздравила Илью
В Трансильвании ученые обнаружили
Ксения Бородина заявила, что не
В России появились наушники из линейки
Рыдающая Ольга Рапунцель с криками
У Наташи Королевой из-за стресса начали
В Москве на станции "Тропарёво"
Звезда "Дома-2" Александра Черно села
Губы звезды "Дома-2" Евгении
Рустам Солнцев вмешался в очередной
Просмотреть все новости