Ксения Бородина заявила, что не содержит Курбана Омарова





Ксения Бородина никогда не скрывает свою любовь к красивой жизни, отмечая, что она может себе это позволить, так как хорошо зарабатывает. Долгое время совершенной противоположностью ведущей «Дома-2» фанаты считали её мужа Курбана Омарова, который, по мнению публики, не работает, а сидит у неё на шее.Сама звезда телестройки порядком устала от бесконечных слухов и домыслов, гуляющих в Сети, а потому сама заявила, что не содержит Курбана Омарова. Оказалось, что мужчина занимается каким-то «своим делом», часто бывает на встречах и рекламирует некоторые виды товаров и услуг.Этими словами Ксения Бородина хотела поставить точку в разговорах о том, что живёт с обычным альфонсом, но многие фанаты уже решили, что звезда «Дома-2» таким образом просто решила спасти репутацию собственной семьи.