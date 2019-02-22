АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Кето-диета может привести к неприятному запаху тела и изо рта
EUR 74.30 USD 65.54
Курс валют на 22.02.2019

Ксения Бородина заявила, что не содержит Курбана Омарова

Ксения Бородина заявила, что не содержит своего супруга Курбана Омарова, так как у него тоже есть работа. Рассказала ведущая «Дома-2» об этом из-за постоянных слухов о том, что безработный супруг сидит у неё на шее.
Ксения Бородина заявила, что не содержит Курбана Омарова

Ксения Бородина никогда не скрывает свою любовь к красивой жизни, отмечая, что она может себе это позволить, так как хорошо зарабатывает. Долгое время совершенной противоположностью ведущей «Дома-2» фанаты считали её мужа Курбана Омарова, который, по мнению публики, не работает, а сидит у неё на шее.

Сама звезда телестройки порядком устала от бесконечных слухов и домыслов, гуляющих в Сети, а потому сама заявила, что не содержит Курбана Омарова. Оказалось, что мужчина занимается каким-то «своим делом», часто бывает на встречах и рекламирует некоторые виды товаров и услуг.
Ксения Бородина заявила, что не содержит Курбана Омарова

Этими словами Ксения Бородина хотела поставить точку в разговорах о том, что живёт с обычным альфонсом, но многие фанаты уже решили, что звезда «Дома-2» таким образом просто решила спасти репутацию собственной семьи.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сашу Черно сравнили со свиньёй из
Опубликован ТОП-5 созданных в
Екатерина Климова поздравила Илью
В Трансильвании ученые обнаружили
Ксения Бородина заявила, что не
В России появились наушники из линейки
Рыдающая Ольга Рапунцель с криками
У Наташи Королевой из-за стресса начали
В Москве на станции "Тропарёво"
Звезда "Дома-2" Александра Черно села
Губы звезды "Дома-2" Евгении
Рустам Солнцев вмешался в очередной
В Омске разыскивают пропавшего
Обновленная Honda BR-V официально
На Алтае водитель автобуса умер за
В Саратовской области мужчина до смерти
В Дагестане четверо мужчин изнасиловали
В Москве трансгендер по вызову хотел
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков
В найденном дневнике Маршала
В Сети продемонстрировали взрывы
В Красноярске пропала 20-летняя девушка
Ученые: Кето-диета может привести к
"Видимся меньше и меньше": Пелагея
Возродившаяся компания Hispano Suiza
Военная экипировка второго поколения
Альбина Джанабаева рассказала о
Ученые: На вымирание динозавров
Израильтяне представили
В России уникальный ВАЗ-2108 с полным
Просмотреть все новости