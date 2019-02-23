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Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова приобщила 3-летнюю дочку к шопингу

Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова, снявшаяся с популярным актером Али Эрсаном Дуру, поделилась Stories в своем Instagram. На нем 3-летняя дочь актрисы Анна запечатлена во время шопинга.
Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова приобщила 3-летнюю дочку к шопингу

Из-за плотного графика в съемках турецкого сериала артистка очень редко виделась со своей маленькой дочкой. Съемочный процесс длился полгода, и все это время Никифорова вынуждена была оставаться в Турции, прилетая в Москву на короткое время в перерывах. Девочка все это время находилась со своей бабушкой, мамой актрисы.
Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова приобщила 3-летнюю дочку к шопингу

Сейчас звезда проводит все свободное время с дочерью. В одной из публикаций в Instagram она продемонстрировала подписчикам свое любимое занятие – шопинг, к которому приобщает и маленькую Анну. «Девочки такие девочки», - подписала фотографию Александра Никифорова.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 03:11

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