Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова приобщила 3-летнюю дочку к шопингу
Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова, снявшаяся с популярным актером Али Эрсаном Дуру, поделилась Stories в своем Instagram. На нем 3-летняя дочь актрисы Анна запечатлена во время шопинга.
Из-за плотного графика в съемках турецкого сериала артистка очень редко виделась со своей маленькой дочкой. Съемочный процесс длился полгода, и все это время Никифорова вынуждена была оставаться в Турции, прилетая в Москву на короткое время в перерывах. Девочка все это время находилась со своей бабушкой, мамой актрисы.
Сейчас звезда проводит все свободное время с дочерью. В одной из публикаций в Instagram она продемонстрировала подписчикам свое любимое занятие – шопинг, к которому приобщает и маленькую Анну. «Девочки такие девочки», - подписала фотографию Александра Никифорова.
Из-за плотного графика в съемках турецкого сериала артистка очень редко виделась со своей маленькой дочкой. Съемочный процесс длился полгода, и все это время Никифорова вынуждена была оставаться в Турции, прилетая в Москву на короткое время в перерывах. Девочка все это время находилась со своей бабушкой, мамой актрисы.
Сейчас звезда проводит все свободное время с дочерью. В одной из публикаций в Instagram она продемонстрировала подписчикам свое любимое занятие – шопинг, к которому приобщает и маленькую Анну. «Девочки такие девочки», - подписала фотографию Александра Никифорова.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 03:11