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Звезда "Дома-2" Александра Черно села всей массой на Влада Кадони

О большой "любви" Влада Кадони и Александры Черно в будущем будут слагать легенды. Строгий ведущий никогда не даёт спуску девушку и всячески пытается подколоть её и задеть за живое.
Звезда "Дома-2" Александра Черно села всей массой на Влада Кадони

Также он единственный, кто жёстко проходится по её лишнему весу.

Но участница "Дома-2" Александра Черно так долго терпела выходки ведущего, что решила больше не ждать, а просто проучить Влада Кадони.

В Сеть попало видео, на котором Влад и Александра были вместе в городских квартирах на съёмках программы. Черно воспользовалась моментом и расправилась с ведущим. Она буквально навалилась на Кадони и чуть было не раздавила его.
Звезда "Дома-2" Александра Черно села всей массой на Влада Кадони

Теперь Влад оценит всю ситуацию и, скорее всего, больше не будет так жёстко проходиться по девушке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:15

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