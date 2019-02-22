Звезда "Дома-2" Александра Черно села всей массой на Влада Кадони
О большой "любви" Влада Кадони и Александры Черно в будущем будут слагать легенды. Строгий ведущий никогда не даёт спуску девушку и всячески пытается подколоть её и задеть за живое.
Также он единственный, кто жёстко проходится по её лишнему весу.
Но участница "Дома-2" Александра Черно так долго терпела выходки ведущего, что решила больше не ждать, а просто проучить Влада Кадони.
В Сеть попало видео, на котором Влад и Александра были вместе в городских квартирах на съёмках программы. Черно воспользовалась моментом и расправилась с ведущим. Она буквально навалилась на Кадони и чуть было не раздавила его.
Теперь Влад оценит всю ситуацию и, скорее всего, больше не будет так жёстко проходиться по девушке.
Также он единственный, кто жёстко проходится по её лишнему весу.
Но участница "Дома-2" Александра Черно так долго терпела выходки ведущего, что решила больше не ждать, а просто проучить Влада Кадони.
В Сеть попало видео, на котором Влад и Александра были вместе в городских квартирах на съёмках программы. Черно воспользовалась моментом и расправилась с ведущим. Она буквально навалилась на Кадони и чуть было не раздавила его.
Теперь Влад оценит всю ситуацию и, скорее всего, больше не будет так жёстко проходиться по девушке.