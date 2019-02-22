Губы звезды "Дома-2" Евгении Феофилактовой деформировались после инъекции





Так и бывшая участница телепроекта Евгения Феофилактова несколько раз обращалась к косметологам. Но такие игры с косметологией не смогли не сказаться на внешности девушки и на последних фотографиях Феофилактовой отчётливо видна асимметрия. Такой эффект произошёл из-за того, что филлер, который девушка то удаляла, то закачивала вновь, начал иммигрировать.Подписчики сразу заметили проблему и начали писать об этом в комментариях под последним фото, но сама Евгения никаких комментариев по этому поводу не даёт.