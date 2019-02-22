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Губы звезды "Дома-2" Евгении Феофилактовой деформировались после инъекции

Бывшая звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова постоянно стремиться к красоте и идёт по стопам моды. Если ещё пару лет назад все начинали закачивать в губы гиалурон, то теперь все девушки массово его выкачивают.
Губы звезды "Дома-2" Евгении Феофилактовой деформировались после инъекции

Так и бывшая участница телепроекта Евгения Феофилактова несколько раз обращалась к косметологам. Но такие игры с косметологией не смогли не сказаться на внешности девушки и на последних фотографиях Феофилактовой отчётливо видна асимметрия. Такой эффект произошёл из-за того, что филлер, который девушка то удаляла, то закачивала вновь, начал иммигрировать.
Губы звезды "Дома-2" Евгении Феофилактовой деформировались после инъекции

Подписчики сразу заметили проблему и начали писать об этом в комментариях под последним фото, но сама Евгения никаких комментариев по этому поводу не даёт.



 
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Добавил: Joker Сегодня, 18:09

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