В Трансильвании ученые обнаружили гнездо возрастом 70 миллионов лет





Палеонтологи нашли гнездо в одном из отложений мелового периода, сформированном 66-72 миллиона лет тому назад. По мнению специалистов, он «использовался» небольшими крокодиморфами, гекконоподобными ящерицами и двумя видами птиц. Анализ находки подтвердил наличие в гнезде кусков скорлупы яиц, костей животных и почти неповрежденных яиц. Около 70% скорлупы принадлежали яйцам вымерших хищных птиц, известных науке как энанциорниты. Остальные части скорлупы, вероятно, указывают на других соседей.По словам соавтора научной работы, Кристиана Лорана, науке мало что известно о том, как проявляли себя древние птицы-родители, а новое открытие является доказательством терпимости энанциорнитов не только к соседству своих сородичей, но даже рептилий. Крупная птица могла защищать как собственных детенышей, так и чужое потомство.