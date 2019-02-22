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В Трансильвании ученые обнаружили гнездо возрастом 70 миллионов лет

В Трансильвании (Румыния) международной группе ученых удалось обнаружить уникальное гнездо и окаменелую скорлупу четырех разных видов животных. Возраст находки, по мнению экспертов, составляет 70 миллионов лет, информирует Scientific Reports.
В Трансильвании ученые обнаружили гнездо возрастом 70 миллионов лет

Палеонтологи нашли гнездо в одном из отложений мелового периода, сформированном 66-72 миллиона лет тому назад. По мнению специалистов, он «использовался» небольшими крокодиморфами, гекконоподобными ящерицами и двумя видами птиц. Анализ находки подтвердил наличие в гнезде кусков скорлупы яиц, костей животных и почти неповрежденных яиц. Около 70% скорлупы принадлежали яйцам вымерших хищных птиц, известных науке как энанциорниты. Остальные части скорлупы, вероятно, указывают на других соседей.

По словам соавтора научной работы, Кристиана Лорана, науке мало что известно о том, как проявляли себя древние птицы-родители, а новое открытие является доказательством терпимости энанциорнитов не только к соседству своих сородичей, но даже рептилий. Крупная птица могла защищать как собственных детенышей, так и чужое потомство.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:08

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