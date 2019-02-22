Рустам Солнцев вмешался в очередной конфликт Ксении Бородиной и Алёны Водонаевой





Рустам Солнцев снова заинтересовался конфликтом между Ксенией Бородиной, Айзой Анохиной и Алёной Водонаевой. Шоумен убеждён, что давняя ссора подруг произошла буквально на пустом месте, ведь тогда ведущая «Дома-2» обвинила Водонаеву в «продаже» информации о её интересном положении одному из известных изданий, а Анохина поддержала подругу, добавив, что экс-проектантка ещё и положила глаз на Курбана Омарова.Поклонники уже успели забыть о случившемся конфликте, но недавно Алёна Водонаева снова заговорила о нём в Instagram-публикации. Ведущая представила своё видение произошедшей ссоры, заявив, что Айза Анохина перекрутила все её слова, выставив себя в лучшем, чем она, свете.Не смог пройти мимо такой информации скандальный Рустам Солнцев, а решил вмешаться в давний конфликт знаменитостей, призвав их устроить ещё один «баттл», чем они знатно повеселят публику.