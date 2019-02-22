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Рустам Солнцев вмешался в очередной конфликт Ксении Бородиной и Алёны Водонаевой

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев вмешался в очередной конфликт Ксении Бородиной и Алёны Водонаевой. Ссора между бывшими подругами произошла давно, но на днях снова вспыхнула из-за обычного поста в Instagram.
Рустам Солнцев вмешался в очередной конфликт Ксении Бородиной и Алёны Водонаевой

Рустам Солнцев снова заинтересовался конфликтом между Ксенией Бородиной, Айзой Анохиной и Алёной Водонаевой. Шоумен убеждён, что давняя ссора подруг произошла буквально на пустом месте, ведь тогда ведущая «Дома-2» обвинила Водонаеву в «продаже» информации о её интересном положении одному из известных изданий, а Анохина поддержала подругу, добавив, что экс-проектантка ещё и положила глаз на Курбана Омарова.
Рустам Солнцев вмешался в очередной конфликт Ксении Бородиной и Алёны Водонаевой

Поклонники уже успели забыть о случившемся конфликте, но недавно Алёна Водонаева снова заговорила о нём в Instagram-публикации. Ведущая представила своё видение произошедшей ссоры, заявив, что Айза Анохина перекрутила все её слова, выставив себя в лучшем, чем она, свете.
Рустам Солнцев вмешался в очередной конфликт Ксении Бородиной и Алёны Водонаевой

Не смог пройти мимо такой информации скандальный Рустам Солнцев, а решил вмешаться в давний конфликт знаменитостей, призвав их устроить ещё один «баттл», чем они знатно повеселят публику.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:04

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