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Опубликован ТОП-5 созданных в единственном экземпляре автомобилей

Автомобили в единственном экземпляре создавались под заказ для богатых людей, желающих иметь эксклюзив. Эксперты опубликовали ТОП-5 уникальных авто.
Опубликован ТОП-5 созданных в единственном экземпляре автомобилей

Одним из автомобилей для коллекции оказался Mercedes-Benz GWA 300 SLC. Создан он на базе популярной в шестидесятых годах модели 300 SC. На эксклюзивное авто был установлен двигатель V8 вместительностью 6,2 литров. Мощность развивается до 571 лошадиной силы.
Опубликован ТОП-5 созданных в единственном экземпляре автомобилей

Отечественный производитель тоже отличился уникальной машиной. ЗИС-спорт был создан в 1939 году. Его двигатель вмещает в себя восемь цилиндров. Развить скорость такой спорткар способен до 162 км/ч. Семь лет назад он пережил реставрацию после пропажи во время Второй мировой войны.
Опубликован ТОП-5 созданных в единственном экземпляре автомобилей

Lada Rapan также является выпускником российского производства. Электрический автомобиль в конце 90-х был выпущен как экспериментальный, но проект так и не поддержали для дальнейшей разработки.
Опубликован ТОП-5 созданных в единственном экземпляре автомобилей

Единственным эксклюзивным автомобилем в Латвии стал бронированный Dartz Prombron. Его планировали выпустить в широкой линейке компании, однако высокая стоимость не позволила бы ему пользоваться большой популярностью.
Опубликован ТОП-5 созданных в единственном экземпляре автомобилей

Замыкает ТОП «одиночек» Maybach Exelero, который является достаточно габаритным. Длина автомобиля составляет около 6 метров, а масса достигает более 2,5 тонн. За 4 секунды он способен разогнаться до 100 км/ч благодаря 700 лошадиным силам.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:22

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