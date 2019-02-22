Опубликован ТОП-5 созданных в единственном экземпляре автомобилей





Одним из автомобилей для коллекции оказался Mercedes-Benz GWA 300 SLC. Создан он на базе популярной в шестидесятых годах модели 300 SC. На эксклюзивное авто был установлен двигатель V8 вместительностью 6,2 литров. Мощность развивается до 571 лошадиной силы.Отечественный производитель тоже отличился уникальной машиной. ЗИС-спорт был создан в 1939 году. Его двигатель вмещает в себя восемь цилиндров. Развить скорость такой спорткар способен до 162 км/ч. Семь лет назад он пережил реставрацию после пропажи во время Второй мировой войны.Lada Rapan также является выпускником российского производства. Электрический автомобиль в конце 90-х был выпущен как экспериментальный, но проект так и не поддержали для дальнейшей разработки.Единственным эксклюзивным автомобилем в Латвии стал бронированный Dartz Prombron. Его планировали выпустить в широкой линейке компании, однако высокая стоимость не позволила бы ему пользоваться большой популярностью.Замыкает ТОП «одиночек» Maybach Exelero, который является достаточно габаритным. Длина автомобиля составляет около 6 метров, а масса достигает более 2,5 тонн. За 4 секунды он способен разогнаться до 100 км/ч благодаря 700 лошадиным силам.