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В Москве на станции "Тропарёво" 57-летний мужчина погиб под колёсами поезда

На станции метро "Тропарёво" в Москве 57-летний мужчина погиб под колёсами поезда, упав на пути. Машинист провёл экстренное торможение, но вовремя остановить состав не успел.
В Москве на станции "Тропарёво" 57-летний мужчина погиб под колёсами поезда

Как информирует Алексей Мышляев из УВД Москвы, ночью с 21 на 22 февраля на станции "Тропарёво" произошёл инцидент, во время которого поезд насмерть сбил пассажира. Несчастный случай имел место на Сокольнической линии в 23:30. 57-летний мужчина упал на пути, по которым шёл прибывающий электропоезд.

Во время экстренного торможения по инерции состав проехал какое-то расстояние, сбив москвича насмерть. Находящиеся на платформе сотрудники метро связались со скорой помощью, после чего были приняты меры по извлечению погибшего из-под поезда. Временно на путях было снято электрическое напряжение, и в 23:53, когда тело достали, его возобновили.

Медики определили несовместимую с жизнью поездную травму, после чего труп направили в столичный судебный морг. Происшествие не повлияло на движение линии. Им займётся прокуратура города на Московском метрополитене.



 
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Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:15

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