В Москве на станции "Тропарёво" 57-летний мужчина погиб под колёсами поезда





Как информирует Алексей Мышляев из УВД Москвы, ночью с 21 на 22 февраля на станции "Тропарёво" произошёл инцидент, во время которого поезд насмерть сбил пассажира. Несчастный случай имел место на Сокольнической линии в 23:30. 57-летний мужчина упал на пути, по которым шёл прибывающий электропоезд.Во время экстренного торможения по инерции состав проехал какое-то расстояние, сбив москвича насмерть. Находящиеся на платформе сотрудники метро связались со скорой помощью, после чего были приняты меры по извлечению погибшего из-под поезда. Временно на путях было снято электрическое напряжение, и в 23:53, когда тело достали, его возобновили.Медики определили несовместимую с жизнью поездную травму, после чего труп направили в столичный судебный морг. Происшествие не повлияло на движение линии. Им займётся прокуратура города на Московском метрополитене.